Polémica por la adhesión del CD de Valle Viejo al incremento del 21 %

Ayer, durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Valle Viejo, se aprobó el proyecto de resolución por el cual la institución adhiere a la recomposición salarial otorgada por el Ejecutivo municipal, “tanto en su monto, modalidad y alcances”. La iniciativa fue aprobada por mayoría simple, debido a que los concejales del oficialismo no acompañaron el proyecto que fue presentado por el presidente del Cuerpo, Alberto Barrionuevo.

Esta situación generó las críticas de los representantes de ATE debido a que señalaron que, con anterioridad, en la asamblea realizada por los trabajadores, los concejales Bely Pennise Zavaley y Sergio Figueroa expresaron que habían comprometido su acompañamiento.

La polémica se generó semanas atrás cuando desde el Ejecutivo señalaron que el incremento del 21 %, otorgado por la jefa comunal, no incluía a los empleados del Concejo Deliberante porque en la primera parte del año, la presidencia del cuerpo deliberativo había otorgado un aumento de $ 2.000, razón por la cual no correspodería un idéntico incremento salarial que el de los empleados del municipio.

Esta situación motivó a los gremialistas a realizar diversas presentaciones, solicitando que la medida tomada por el Ejecutivo municipal incluya a los empleados del Concejo Deliberante.

El presidente del Concejo Deliberante, Barrionuevo, junto al bloque de la UCR llevaron tranquilidad a los trabajadores, expresando que se tomarán todas las medidas para que se cumpla con lo acordado.

Barrionuevo manifestó: “Entendemos que esto es una prioridad para los trabajadores y, de ninguna manera, vamos a permitir que se atente contra los derechos ya adquiridos”.

Finalmente, el concejal Carlos Luján también expresó: “Lamentablemente, este Municipio se quiere llevar puesto los derechos de los empleados y no lo vamos a permitir. Lamento profundamente el accionar de mis pares con los empleados de la institución”.