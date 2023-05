Polémica en Los Altos por el pago del bono para los municipales

Días atrás el Concejo Deliberante de Los Altos dio luz verde a la ordenanza municipal mediante la cual se establece el pago de un bono de 30 mil pesos por única vez y en el marco del Día del Trabajador, sin embargo el intendente de ese municipio Raúl Barot salió al cruzar a los ediles y pidió que no asuman compromisos salariales que son imposible de otorgar.

Con respecto al pago del extra para los empleados con 30 horas de asistencias que se pagaría en junio, el jefe comunal negó que desde el Ejecutivo Municipal se avance con este tipo de medida salarial y afirmó que “es ingenuo prometer algo así, teniendo en cuenta la situación económica – financiera de la Comuna”.

Por otra parte, Barot señaló que se está estudiando una mejora en los salarios que tendría impacto en el sueldo a cobrar en agosto.

“A los concejales los felicito porque se preocupen permanentemente por el incremento de sueldo o por otorgar el bono a los trabajadores. Yo también quisiera poder darlo hoy, pero en la gestión siempre hay una columna vertebral y tiene que ser la obra pública, a partir de ahí se da un crecimiento paulatino de todas las áreas de municipio y ustedes cumplen un papel fundamental, que es la prestación y el mantenimiento de los servicios básicos. Sería ingenuo prometerles un bono hoy. No podemos estar comprometiendo cosas con las que podemos llegar a ilusionar a la gente”, manifestó el Intendente.

Barot comentó que “no fue fácil normalizar la situación de los trabajadores” al tiempo que señaló que el esfuerzo que realiza la comuna mantener las plantas permanentes que heredó del exintendente Rafael Olveira (Frente de Todos).

“El 60% de los empleados cobrará un plus por sus tareas específicas, como ser los camioneros, pintores, electricistas, entre otros y se pagará a partir de este mes. A todos nos desvela tener un mejor salario, para eso trabajamos. El CD aprobó algunas ordenanzas, pero analizando y viendo lo que hicimos en este primer semestre, que dimos un 40% de incremento y ningún municipal va a cobrar menos de $100.000 y pasamos al básico el bono que dimos en enero y febrero, podemos decir que recién a partir del primero de julio vamos a dar un incremento del 20%. De esta manera, en agosto nadie cobrará menos de $120.000 y todavía nos tenemos que sentar con los sindicatos para buscar la forma de que los incrementos no sean menores a los índices de inflación”, afirmó.

Por su parte, los ediles emitieron un comunicado donde calificaron de “ofensivas y difamatorias” las declaraciones del Barot.

“Está sembrando dudas en la opinión pública respecto a la honorabilidad de esta institución, tildando a los concejales de 'mentirosos y chicaneros'. Este CD está compuesto por concejales de diferentes partidos políticos (Unidos por Santa Rosa, Frente de Todos, Juntos por el Cambio), es decir que goza de una representación amplia. El proyecto fue tratado sobre tablas y se aprobó por la unanimidad de los votos de los concejales porque todos los miembros, entienden y son sensibles a la situación económica actual que se vive; producto de un contexto de sostenida inflación e incertidumbre sobre el devenir del país. No hay aumento que alcance y si bien este cuerpo valora los esfuerzos del intendente, entendemos que el aumento otorgado no alcanza. La inflación en marzo llego a 7,7 % (parámetro más alto en dos décadas) y ya acumula el 104,3% anual”, versa el documento.

En el escrito, los concejales mencionan que “El espíritu de este CD no es entrar en debates públicos, si no llevar soluciones a los problemas de los vecinos y en este caso en particular a la familia municipal. Es por ello, que entendemos que este bono, viene a alivianar la situación. Sostenemos que esta medida es una medida prudente y acertada, por eso anunciamos el bono para los empleados del Concejo Deliberante. Anuncio que podemos implementar porque tenemos una gestión ordenada y transparente. Cuando las cuentas están en orden y las prioridades son claras, se pueden tomarse estas decisiones que representan un incentivo, un acompañamiento a la economía familiar del trabajador municipal”.