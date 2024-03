Polémica en la ANSeS: nombran a funcionario que avaló millonaria pensión de Cristina Kirchner

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) se encuentra en el centro de la polémica tras la designación de Enrique Buscio en la estratégica Secretaría Legal y Técnica del organismo.

La decisión, tomada por el titular de ANSeS, Mariano de los Heros, generó fuertes críticas internas en medio de una ola de despidos y cierres de delegaciones en todo el país.

Buscio, quien ocupó cargos de relevancia en ANSeS durante años, es señalado por su controvertido accionar en el pasado.

Investigación en la ANSES

En 2021, dictaminó a favor de una polémica contratación de seguros que involucró a brokers presuntamente vinculados al ex presidente Alberto Fernández, quienes habrían cobrado millonarias comisiones por su intervención. Esta decisión es investigada actualmente por la Justicia en una causa por presunta corrupción que salpica al ex mandatario.

¿Cuánto cobra Cristina Kirchner?

Pero los cuestionamientos contra Buscio no terminan ahí. También fue el funcionario que, en representación de ANSeS, dispuso no apelar el fallo judicial que habilitó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner a cobrar una doble pensión vitalicia que supera los 14 millones de pesos mensuales. Esta controversial medida generó un fuerte rechazo en diversos sectores de la sociedad.

El ascenso de Buscio se produjo tras la llegada de De los Heros a la dirección ejecutiva de ANSeS en febrero, luego de que el presidente Javier Milei le pidiera la renuncia a Osvaldo Giordano por el voto negativo de su esposa a la Ley Ómnibus.

Fuentes del organismo criticaron duramente la decisión, recordando el papel de Buscio en la validación de dictámenes cuestionados. La situación en ANSeS se torna cada vez más compleja con rumores sobre posibles renuncias.