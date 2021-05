Polémica por el pedido de aumento en la tarifa de la electricidad

La diputada provincial del Frente de Todos, Mónica Zalazar cuestionó a la oposición, que presentó un proyecto de ley buscando que se suspenda el aumento del VAD.

Fue el diputado radical Francisco Monti quien presentó la iniciativa, que pide que se impida el traslado de lo que será un futuro incremento en el VAD, y en este sentido, Zalazar expresó su malestar porque, "cuando se quieren hacer los populistas, suena bastante a demagogia. En otras épocas, lo subían (al valor de la tarifa) sin pensar en los demás, sin pensar si la gente podía o no pagar"



En esta línea, Zalazar reprochó la falta de coherencia de la oposición, tanto provincial como nacional.

"Ahora se han vuelto más sensibles. Se vuelven más sensibles en esta área, pero en las otras, cuando no pueden lo judicializan. Y hacen que los jueces fallen a favor de ellos. Como el fallo contra el decreto presidencial por la no presencialidad en las escuelas, y ahora el mismo Larreta está pidiendo por favor que los chicos no vayan a la escuela. Son una eterna contradicción, una contradicción permanente", subrayó la diputada.



"Ellos dicen que piden que se los tenga en cuenta, que se los llame, que se los convoque para que ayuden, pero es un chiste, porque nunca hablan en serio. Se viven contradiciendo", remarcó Zalazar.