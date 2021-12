Polémica sesión en el CD de Huillapima: Denunciarán al concejal Gutiérrez por abuso de autoridad

El martes por la tarde se realizó la sesión especial en la que se tomó juramento a los dos nuevos ediles electos en las elecciones del 14 de noviembre, Jorge López González (Frente de Todos) y Jorge Santillán (Juntos por el Cambio) por la Jurisdicción de Huillapima, en el departamento Capayán. La sesión concluyó en polémica ya que, tras los actos de rigor de la jura, los ediles efectuaron planteos que no fueron considerados, lo que según indicaron se trata de “un atropello a la institucionalidad y la democracia”. Cuestionaron, además, la actitud del intendente Omar Soria que avaló la “maniobra” y de la senadora electa Andrea Lobo quien habiendo dejado su banca, era quien debía indicar qué hacer al edil que la secundó.

Sucede que tras la jura y habiendo quedado establecida la nueva conformación del Concejo con la presidencia a cargo del vicepresidente primero Juan Gutiérrez -ya que Andrea Lobo (senadora electa), quien presidía el cuerpo, concluyó su mandato, al igual que Víctor Hauy que ejercía la vicepresidencia- el edil López González mocionó la realización de una sesión especial, algo que no fue puesto a consideración. Dicho pedido fue secundado por el concejal Sergio Reynoso y el concejal Jorge Santillán, a quien directamente no se le concedió la palabra. Los tres ediles adelantaron que realizarán las presentaciones correspondientes contra Gutiérrez, por incumplimiento de sus deberes como funcionario público y abuso de autoridad, como así también pedirán a la autoridades del Ministerio de Educación que se lo investigue por una supuesta incompatibilidad de funciones, ya que el edil es además el director del Centro de Educación Agrícola de Nueva Coneta (CEA).

El pedido de sesión especial solicitada por López González se fundamenta en los artículos 20 y 21 del Reglamento Interno del cuerpo que indican que “el vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia o impedimento de este”, que si “dicho impedimento fuera definitivo, se elegirá un nuevo presidente” y que “el vicepresidente primero reemplazará al vicepresidente en caso de ausencia o impedimento de este” y que “si el impedimento de este fuera definitivo, se elegirá a un nuevo presidente”.

Gutiérrez no solo no puso a consideración la moción de orden, sino que además no permitió el debate.

“Respetemos las instituciones, respetemos las normativas, esto es lamentable”, señaló el concejal López González ante la negativa de poner a votación la misma. “Es una vergüenza y una falta de respeto (?) es un atropello, es lamentable que no se respete ni la ley, ni el Reglamento Interno, y mucho menos la mayoría. Hay una mayoría que le está pidiendo que someta a votación”, señaló. Lamentó que esto suceda a ojos del intendente. “Pensé que hoy estaríamos ante un acto democrático y es un mamarracho”, dijo.

Tras la sesión el concejal Santillán, a quien no se le concedió la palabra en el recinto a través de un escrito dijo que “el atropello, la trampa y la sinrazón, pueden más que el mandato de las urnas. Primera vez que veo que en matemáticas 2 es más que 3”.

La nueva conformación del cuerpo la integran Jorge López González, Jorge Santillán, Juan Gutiérrez, Sergio Reynoso y Eugenia Carrizo. Tras las elecciones de noviembre el intendente Soria no tiene mayoría en el Concejo Deliberante de Huillapima.