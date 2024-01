Policía de La Rioja sostiene el reclamo por un aumento salarial

Hay acampe hasta que se normalice la situación, indicó el vocero y comisario, Jorge Corzo. Además, detalló que el pedido es salarial y es un tema que ya viene hace tiempo, no es solo de ahora. También aseguraron que tuvieron buenas conversaciones con el Jefe de Gabinete, Luna Corzo y habría un "principio de acuerdo entre las partes", pero que aun mantienen conversaciones, nada definido. En cuanto al acampe, continuarán hasta que se normalice la situación o lleguen a un acuerdo definido. También consultado por cómo seguirá el servicio de la policía y me dijo que no se tomará represalias a los oficiales que quieran acampar y no brindar el servicio, ni tampoco a quienes no se sumen a la protesta y/o continúen con sus actividades normalmente.

La policía de Chamical decidió cortar las actividades en pedido de aumento salarial. La protesta se desarrolla en estos momentos en la plaza principal San Martin. Según indicaron la propuesta de reclamo es por un básico de 250 mil pesos. Por el momento indicaron que todas las dependencias dependiente de la Regional V solo cuentan con una guardia minima de 1 oficial y un suboficial.

De acuerdo a lo indicado en horas de la tarde, se trasladarán hacia Chamical personal policial de las dependencias de Chañar, Olta, Punta de los Llanos y Tama.

Mientras tanto debido a la falta de personal de guardia Banco Nación en Chamical decidió "no trabajar" durante el dia de hoy. Banco Rioja sí abrió sus puertas.

Por otra parte, con el mismo reclamo, policías de Rosario Vera Peñaloza se reunieron en Plaza de los Jóvenes a la espera de directiva de efectivos de Capital. (Fuente El Independiente)