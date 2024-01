Policias de La Rioja se autoconvocaron por reclamos salariales

Este jueves por la noche empleados públicos y policías realizaron una movilización en la plaza 25 de Mayo en La Rioja para reclamar aumentos salariales. Delegados policiales tuvieron una reunión con funcionarios del gobierno riojano para acercar posiciones. Durante la protesta, que se realizó frente a la casa del gobernador Ricardo Quintela estuvieron tanto policías que se encuentran en actividad como retirados.

En su cuenta de X (ex Twitter), el gobernador escribió: “Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos. Ustedes saben que siempre trabajamos para que los aumentos vayan en consonancia con la inflación que venimos viviendo desde hace mucho y el crecimiento de la misma con las medidas de shock y perjudiciales del actual gobierno nacional, han logrado que los sueldos de las y los trabajadores queden muy por debajo de la inflación”.

“Nosotros seguimos solicitándole al Gobierno Nacional el envío de fondos que nos deben este año que es de 9300 millones de pesos para poder otorgar aumentos, pero el mismo hace oídos sordos a este pedido dejando a un lado la necesidad de las provincias”, agregó por medio de su cuenta en X @QuintelaRicardo.

“El Estado nacional debe garantizar que esos fondos lleguen para no seguir congelando sueldos pues ya se siente y con más fuerza la desesperación e incertidumbre. No se pueden esperar 15 años para ver resultados, las y los argentinos la están pasando mal hoy. Están en el Gobierno para mejorar la calidad de vida de la población y no para empeorarla”, concluyó Quintela en la publicaci