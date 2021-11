Ponferrada: "Confío que la Justicia echará luz sobre la situación de violencia que nos tocó vivir"

La diputada provincial Natalia Ponferrada, quien fuera víctima de agresiones físicas y verbales en Antofagasta de la Sierra por parte de militantes de Juntos por el Cambio, lamentó la tergiversación de los hechos por parte de dirigentes de dicho espacio.

"Lamentablemente, una vez más usan la mentira como salvoconducto a sus responsabilidades, porque lejos de solidarizarse o acompañarnos a quiénes fuimos agredidas y agredidos cobardemente, salieron desde el mismo momento a tergiversar y mentir sobre la realidad de los hechos que fueron corroborados por decenas de testigos", apuntó la legisladora del Frente de Todos.

"Confío en la Justicia que echará luz sobre la insólita situación de violencia que nos tocó vivir, como así también desnudará la mentira de algunos miserables que quisieron aprovecharse de este horrible momento para llevar agua para su molino y demostraron que no tienen escrúpulos ni un mínimo atisbo de buena gente", reprochó en relación al accionar de los dirigentes, apoderados y autoridades de Juntos por el Cambio.

"Por el contrario, desde otras fuerzas políticas o algunos de mis pares de la oposición en la Cámara de Diputados, me expresaron su solidaridad y repudiaron la violencia, porque más allá de nuestras ideologías o militancia, somos actores de la democracia y entendemos que hay límites que no se deben cruzar", remarcó la diputada justicialista. Por último, Ponferrada aseguró: "las mujeres del peronismo tenemos el ejemplo de Evita y no nos van a doblegar".