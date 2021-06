Por un caso de COVID, decenas de dirigentes nacionales estarán aislados y en cuarentena

El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, dio positivo de Covid-19, lo que derivó en una escalada de aislamientos que incluyen desde Sergio Massa y Máximo Kirchner, hasta Mauricio Macri.

"Ante síntomas compatibles con coronavirus que tuve el jueves me hisopé al día siguiente y el resultado fue COVID +. Por distintas reuniones de trabajo algunas personas están aisladas cumpliendo los protocolos que corresponden. Testearse ante los síntomas sigue siendo fundamental", informó el legislador Vía Twitter.

"Pude testearme rápido, con eficiencia en los centros de testeo de la Ciudad @gcba Agradezco la disposición de las autoridades y el personal de @DiputadosAR para poder cumplir con los protocolos y cuidarnos todos", agregó.

El pasado 23 de junio, López participó de una reunión en la Cámara baja junto a Massa, los diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner y Cecilia Moreau; el titular del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri y el jefe del PRO, Cristian Ritondo, con el objetivo de llegar a un acuerdo para extender el protocolo de sesiones mixtas virtuales.

La Dirección Médica de la Cámara de Diputados emitió un comunicado en el que informó que tras el conocimiento del diagnóstico se recomendó que los integrantes del encuentro "se aíslen de manera preventiva cumpliendo con el protocolo vigente".

"Asimismo, se ha procedido a la confección de un Mapa Epidemiológico con el fin de reconocer los demás contactos estrechos del caso positivo conforme lo sugiere el procedimiento habitual de la HCDN en casos de esta índole", agrega el documento firmado por el médico, Marcelo Halac.

Además, ese mismo día Juan Manuel López se hizo presente en Palermo en el encuentro de la mesa nacional de Juntos por el Cambio para avanzar con la definición de las candidaturas para las PASO. De la reunión, participaron el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el gobernador jujeño, Gerardo Morales; los diputados Negri, Maximiliano Ferraro y Cristian Ritondo; la diputada provincial, Maricel Etchecoin; los senadores Martín Lousteau, Humberto Schiavoni y Luis Naidenoff y el excandidato a vicepresidente, Miguel Ángel Pichetto.

Además, también estuvieron el titular del PRO bonaerense e intendente de Vicente López, Jorge Macri; el titular de la UCR en el mismo distrito, Maximiliano Abad (titular del bloque JXC en la Legislatura provincial), y el jefe de la CC bonaerense, el senador provincial, Andrés de Leo.

Desde el Gobierno de la Ciudad informaron que Rodríguez Larreta no está aislado ya que "no es contacto estrecho de López". "No estuvo cerca de Juan Manuel López, de hecho se sentó en la otra punta de la amplia mesa", informaron a Ámbito.

Por lo que puede advertirse en la foto distribuida a la prensa tras la reunión, quien estuvo al lado de López fue su compañero de bloque, Maximiliano Ferraro.

El contagio de López y el aislamiento de Massa y varios diputados llega justo cuando la Cámara baja se apresta esta semana a realizar una maratónica sesión para tratar, entre otros temas, los cambios al monotributo y la nueva ley de biocombustibles.