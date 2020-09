Por la crisis, hay fábricas que trabajan al 80 por ciento de su capacidad en Catamarca

El presidente de la Unión Industrial de Catamarca, Carlos Muía, en diálogo con Radio Valle Viejo habló sobre la situación que atraviesa el sector fabril y dijo que hay fábricas en Catamarca que trabajan al 80 por ciento de su capacidad, aunque diferenció la situación de su empresa, CONFECAT SA, donde "estamos trabajando al 100 por ciento".

En ese contexto, Muía dijo que no existe "un incentivo para tomar mano de obra" por parte del Gobierno, y al final, "se termina favoreciendo el empleo en negro". "Se puede contratar un obrero porque se lo necesita pero después es un dolor de cabeza porque no se lo puede despedir. Hay tantos condicionamientos que hay final se termina favoreciendo el empleo en negro", consideró.

"El que trabaja en negro, que representa el 40% de la actividad económica en el pías, no tiene ningún problema. No paga ningún impuesto, ninguna carga social. El empresario vive feliz porque la DGI (Dirección General Impositiva) no lo persigue y el obrero esta choco", aseveró.