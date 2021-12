Por un escrache de un grupo antiminero, un diputado provincial afirmó que votará a favor de las mineras

El diputado provincial del Frente de Todos Rafael Williams sufrió un violento escrache en su domicilio de Esquel de parte de un grupo de antimineros quienes le reprochaban que se quería ausentar de la provincia para no concurrir a la Legislatura y no votar en contra de un proyecto de zonificación de la minería en la meseta central de la provincia. Después de colgar carteles de tono insultante en las rejas de su vivienda ubicada en el barrio Buenos Aires de esa ciudad cordillerana, los manifestantes se enfrentaron con Williams que salió de su vivienda. “Te vas a ir traidor, para no votar”, le gritaban. El legislador reaccionó nerviosamente: “En mi casa no. Yo no me voy a ningún lado, me quedo acá”. Y ante la continuidad de insultos y tras arrancar las pancartas, les gritó: “Siempre voté en contra. Pero ahora voy a ir y voy a votar a favor”. Después del hecho, todo el arco político de la provincia se solidarizó con el legislador.

Además, otro grupo de antimineros dejó en una vivienda del barrio 630 de Puerto Madryn un ataúd con la leyenda: “Arcioni, no es no”. Mariano Arcioni es gobernador de Chubut y se mostró siempre públicamente en favor de una nueva zonificación sobre todo para la meseta central (las zonas de las localidades de Telsen, Gan Gan y Gastre) una de las regiones más pobres de la provincia pero con enorme riqueza minera aún sin explotar. En este caso no hubo incidente ya que el ataúd apareció sin nadie a su alrededor.

Grupos de antimineros que se oponen a la reforma de la ley temen que en las últimas dos sesiones que aún le restan a la Legislatura provincial se trate el tema. Por eso convocaron a una movilización para la semana que viene. Pero por el momento no está en los planes de los diputados llevar la propuesta al recinto al menos este año. Todos los intentos que realizaron durante 2021 fracasaron por la presencia de grupos antimineros radicalizados que llegaron a incendiar parte de la Legislatura y hasta el despacho del gobernador Arcioni en Rawson donde arrojaron una bomba incendiaria.

Williams fue cuatro veces intendente de Esquel. Es un reconocido dirigente del peronismo cordillerano. Durante una de sus intendencias (1999-2003) se realizó un plebiscito donde apoyó abiertamente el “no a la mina” que al final se impuso por casi el 96 por ciento de los votos. “Siempre voté en contra, estoy en contra de la minería”, repetía Williams ante escasos 10 manifestantes. En un momento el tema se puso tenso y casi pasa a mayores cuando el legislador amagó con irse encima de un manifestante que filmaba.

En un video que trascendió en las redes sociales, se lo ve a Williams ofuscado, sacando los carteles sobre su propiedad y discutiendo con los manifestantes. En un momento, cuando alguien le dijo "traidora" a la esposa del legislador, que estaba parada en el jardín de la propiedad, Williams se abalanzó contra quien filmaba y le dijo: "¿Querés que te cague a trompadas?", sin que llegue a mayores.

En comunicación con Cadena Tiempo, el legislador recordó que en la Legislatura votó en contra del proyecto minero y que tenía previsto un viaje a Buenos Aires con su esposa, Elba Willhuber, y estaba tratando de cambiar los pasajes para el 15 de diciembre, una vez que terminen las sesiones. Cuando llegó al domicilio y encontró banderas y pancartas colgadas en las rejas se molestó. “La verdad es que estos nazis me tienen cansado ya”, afirmó Williams, que seguía alterado por lo sucedido. Y agregó: “Me saqué, les arranqué los carteles, la bandera y les dije que se los lleven, que los pongan donde quieran, menos en mi casa”.

La minería a cielo abierto está prohibida en Chubut por la ley provincial 5001. La intención de los diputados es tratar un proyecto de zonificación pero que no incluye a Esquel y la zona cordillerana. Sin embargo, los grupos antimineros más radicalizados quieren impedir que el proyecto que beneficiaría a la meseta central se trate. Intendentes y pobladores de la zona se manifestaron a favor del proyecto teniendo en cuenta que es el sector más despoblado y sin recursos de la provincia. Si bien faltan dos sesiones ordinarias es improbable (al menos hasta ahora) que el tema de la zonificación se debata antes del año que viene.