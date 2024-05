Por el paro general, el Concejo Deliberante de la Capital no sesionó

En el calendario legislativo de la semana, este jueves le tocaba al Concejo Deliberante de la Capital sesionar, sin embargo, la que sería la 7° sesión ordinaria del año, nunca se llevó a cabo.

Hay que tener en cuenta que este jueves 9 de mayo, se realizó el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), medida de fuerza que fue acatada por gremios locales, entre ellos, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de la Capital.

Por tal motivo, el personal del Concejo Deliberante no se presentó a trabajar lo que impidió llevar a delante las deliberaciones.

Consultado por la situación, el concejal de la UCR, Fernando Navarro, explicó que la decisión de no sesionar se corresponde a la falta del personal necesario y no a una determinación deliberada por parte de los ediles, al menos no del bloque al que pertenece.

“El Concejo Deliberante abrió con el personal mínimo, pero no hubo sesión porque no contamos con el personal necesario para sesionar que es el cuerpo de taquígrafos, sonido, protocolo, entre otros”, explicó Navarro a la prensa.