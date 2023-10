Por sus dicho sobre el dólar, Milei fue denunciado por incitación a la violencia económica

La abogada Valeria Carreras presentó una denuncia penal contra el candidato por La Libertad Avanza, Javier Milei, por “incitación a la violencia colectiva económica” y por el delito previsto en el artículo 309 del Código Penal, que recibe el nombre de “agiotaje financiero” o “manipulación del precio de valores negociables u otros instrumentos financieros”. Fue tras la corrida cambiaria de los últimos dos días que llevó al dólar blue a superar los $1000.

La denuncia radica en los dichos de Milei tras el debate presidencial, cuando recomendó “no invertir en plazos fijos” y calificó al peso argentino como “excremento”; desde el Gobierno y la oposición apuntaron al libertario por el retiro de plazos fijos de los bancos y la escalada posterior del dólar paralelo. El escrito mencionó también los dichos previos, en los que el candidato de La Libertad Avanza señaló que “cuanto más alto” esté el dólar “más fácil va a ser dolarizar” la economía.

“Las declaraciones, y ampliación de sus dichos en sendos medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional”, dijo la abogada, y denunció que “no hay inocencia en sus dichos, son directos y certeros, con el claro objetivo de generar el clima de ebullición económica y política”.

Como prueba testimonial, pidió a la Justicia que cite a declarar a Patricia Bullrich y a Carlos Melconian, quien sería ministro de Economía en caso de ganar las elecciones la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, y los economistas Miguel Kiguel (exsecretario de Finanza), Marina Dal Poggetto, (Eco Go), Eduardo Levy Yeyati y Federico Moll (Ecolatina) porque “han analizado la conducta, es decir los dichos del candidato presidencial Milei como peligrosos y con consecuencias palpables para la economía”.

Este miércoles se sorteará el juzgado y el fiscal que intervendrán en la causa.

“Milei y La Libertad Avanza vienen anunciando la destrucción de todo aquello que los argentinos tenemos garantizado en la Constitución nacional, desde derogar derechos de los trabajadores hasta dar por tierra con la educación pública y gratuita, incluso insinuando revisión de juicios de lesa con sentencias firme, se suma también la destrucción de la moneda, un símbolo soberano, entonces ¿se puede justificar tales aberraciones en la mascarada cómica del líder de ese espacio?”, dijo Carreras.

Fundamentos de la denuncia:

De acuerdo con el escrito presentado ante la Justicia, “en reportajes concedidos medios radiales como televisivos, (Milei) se ha expresado peligrosamente”. Consideró que “los dichos del candidato presidencial son de gravedad institucional, sin duda, pero que también han sido un disparador de los indicadores económicos de las últimas 48 hs, en especial el valor del dólar en todas sus variantes, pues ha disparado el aumento de todos”.

“Lo expuesto motiva la denuncia a fin de que se investigue si los dichos de Javier Milei constituyen la figura prevista en el código penal como incitación a la violencia (en este caso económica) o un delito financiero. No es una simple 'sensación o temor' el que me mueve a denunciar la conducta descripta por el candidato Mieli, sino el inusitado aumento del dólar en menos de 24 hs de sus dichos. No es tampoco una 'idea descabellada' la que vuelco en esta denuncia, sino que economistas reconocidos han marcado la peligrosidad de las afirmaciones del candidato”, dijo.

La escalada de la divisa paralela coincidió con las palabras de Javier Milei en la que confirmó que realizará la dolarización en caso de llegar a la Presidencia y en la que desaconsejó la renovación de los plazos fijos.

Horas después de la fuerte subida del dólar blue, el ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, acusó a Milei y a Bullrich de ser una “manga de irresponsables” que son “capaces de prender fuego una casa por un voto”. En la misma línea se refirieron a la situación Agustín Rossi y Andrés Larroque, que aseguró que lo que se pretende es un “golpe de mercado”.

Además, las asociaciones de bancos privados y públicos pidieron a los políticos “responsabilidad en sus campañas”. “Los candidatos deben evitar hacer declaraciones infundadas que generen incertidumbre en la gente y volatilidad sobre las variables financieras”, dijeron ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA en un comunicado conjunto.