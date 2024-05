Posse no viajará a Córdoba para el acto oficial por el 25 de mayo

En medio de las versiones sobre su salida del Gobierno, el jefe de Gabinete Nicolás Posse no viajaría mañana a Córdoba para el acto oficial por el 25 de mayo. También hay muchas dudas, sobre su asistencia al Tedeum. El posible doble faltazo del ministro coordinador no hace más que profundizar las especulaciones que indican que tiene los días contados en su despacho de la Casa Rosada.

Los rumores sobre una posible desvinculación de Posse crecieron en los últimos días, en sintonía con otros que sugieren un malestar de Javier Milei con él. El propio Presidente se refirió a la situación en las últimas horas, y sus declaraciones no hicieron más que alimentar la controversia.

“Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases que puede salir bien o puede no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer una evaluación de resultados. Queda bajo análisis todo el Gabinete, no solo Posse”, dijo el Presidente, y agregó: “A partir de ahí, se evalúa qué funcionó y lo que no, se cambia”.

“Todos estamos en evaluación permanente”

Este viernes, en su habitual conferencia matutina, el vocero presidencial Manuel Adorni hizo declaraciones del mismo tenor. “Todos estamos en evaluación permanente”, deslizó, y fue más allá: “Cuando esa evaluación muestre que alguno no está a la altura o hayamos cumplido un ciclo y el Presidente considere que hay alguien mejor para desempeñar el cargo, ejecutará la decisión que corresponda. Si hay algún cambio, se comunicará”.

Consultado sobre la presencia de Posse en el acto de mañana, Adorni dijo lo siguiente: “No sé quiénes van a viajar, pero entiendo que todos los funcionarios lo vamos a hacer. No sé si Posse va a ir. Quienes no viajen seguramente tendrán cuestiones previas de agenda que justifiquen la ausencia”. En off, y sin embargo, fuentes de la Casa Rosada deslizaron que el -hasta ahora- jefe de Gabinete no sería de la partida.

Posse no es el único integrante del Gabinete vinculado a posibles cambios. Por caso, el Gobierno confirmó la incorporación de Federico Sturzenegger, aunque mantiene el suspenso sobre el rol que tendrá.

“Sturzenegger es un colaborador fantástico, y es razonable que el Presidente lo quiera incorporar al Gabinete, pero no está definido qué posición va a ocupar”, señaló Adorni. Ayer, en declaraciones a LN+, Milei también hizo un anuncio en el mismo sentido: “Será ministro”.

