Postergan el inicio de las obras en las Termas de Fiambalá tras el reclamo de los empresarios

Una nueva polémica se instaló por estos días en Fiambalá a raíz de las obras que se iniciaron en el complejo termal de la localidad las cuales al parecer no habrían sido aprobadas por la comunidad en una audiencia pública realizada el año pasado.

Ante ello, empresarios locales del turismo enviaron una nota al gobernador Raúl Jalil exigiendo informes detallados de los trabajos que se realizarán, porque aseguran que el proyecto afectará la identidad del lugar.

En ese contexto, la intendenta Roxana Paulón confirmó que decidieron postergar el inicio de los trabajos de jerarquización en el complejo termal y adelantó que el proyecto será presentado a los vecinos en una nueva audiencia pública.

"Ha sido una obra pedida por el municipio. Hace un tiempo habíamos hablado con el gobernador que las termas necesitan una remodelación. Es un proyecto que se ha formulado a través del ministerio de Infraestructura", comentó Paulón.

"El gobierno puso un cartel en el complejo termal de que ya iba a comenzar la obra y surgió todo esto", agregó.

La jefa comunal bajó los decibeles a la polémica al asegurar que "no hay nado raro en todo esto", y señaló que fue ella misma quien ordenó retirar el cartel "porque me parecía generar expectativas a la gente cuando me parece que la obra puede esperar".

Paulón sostuvo además que las termas son muy sensibles para la comunidad, y afirmó que no hubo un planteo formal de la Cámara de Turismo local.

" Jamás recibí formalmente una queja de la Cámara de turismo. Siento que surge de las redes sociales y de una radio de la oposición. Cuando pasa este tipo de cosas creo que es más mediático y de la oposición".

Por último, consideró que "es una obra que se pueda esperar" y confirmó que "hemos quedado de acuerdo con el Gobierno provincial de que cuando esté listo el proyecto enseñarle a la gente".