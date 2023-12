Postularon a Macri como presidente del PRO tras la renuncia de Bullrich

El ingreso de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad al gabinete del presidente electo, Javier Milei, la obligó a renunciar a la conducción del PRO. En este escenario, las elecciones partidarias se adelantarán y empezó el operativo clamor para que Mauricio Macri conduzca el partido que fundó.

Federico Angelini, diputado santafesino, vicepresidente del PRO y presidente del partido cuando Bullrich se tomó licencia para ser candidata presidencial de Juntos por el Cambio, postuló a Mauricio Macri para que se haga cargo de la conducción.

“Patricia dijo que no iba a ser, y como gustar, me gustaría que sea Mauricio (Macri) el próximo presidente del PRO, pero es una decisión personal, no sé qué es lo que va a hacer”, sostuvo Angelini.

“Así como Mauricio (Macri) la apoyó a ella siempre, ayer lo hizo en el nuevo camino que tomó Patricia (Bullrich), ella lo apoyaría sin lugar a dudas. Mauricio quiere que a la Argentina le vaya bien”, enfatizó el funcionario.

Lo que generó controversia fue la fecha de las elecciones partidarias. En el mensaje donde llamó a elecciones y confirmó su no postulación, Patricia Bullrich aseguró: “Convocaré a elecciones internas para principios de febrero de 2024 con el fin de renovar las autoridades nacionales del PRO Argentina. Mi decisión es no presentarme para un nuevo mandato”.

Al respecto, Angelini explicó en diálogo con Radio 10: “Se generaron grandes discusiones o especulaciones pero es una cuestión legal. Vencen los mandatos en marzo y se tiene que dar todo el proceso previo, con tres o cuatro meses de anticipación y si nos demoramos nos agarra enero con la feria judicial, que complica porque hay devoluciones ligadas a la Justicia”.

En este sentido, el legislador afirmó: “Teníamos que disparar el cronograma electoral y eso es lo que hicimos, porque lo que puede pasar si no lo haces es que la Justicia te termine interviniendo al partido. Uno tiene que cumplir con el cronograma y con la carta orgánica”.

Bullrich llegó a la presidencia del PRO en febrero del 2020, durante la previa de la pandemia. En esa circunstancia, el partido renovó autoridades y la futura ministra de Seguridad quedó como líder, secundada por Angelini y la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, como vicepresidenta segunda.