Preocupación en los Municipios por el crecimiento de casos de Covid-19

Según pudo conocer LA UNIÓN a través de referentes sanitarios de Belén, Fiambalá, Santa María y Pomán, la curva de contagios habría crecido exponencialmente durante los primeros día de enero. Por tal motivo, piden a la comunidad respetar los protocolos establecidos a fin de poner bajar la curva de contagios diarios.

Los referentes de salud pública de las comunas arriba mencionadas confirmaron que existe una fuerte preocupación por el incremento de casos positivos del coronavirus que afecta a algunos municipios del interior provincial y temen que pueda agravarse la situación.

“Desde salud estamos haciendo todos los esfuerzos, no solo para atender a todos, sino que además ponemos en riesgo nuestra propia vida. Necesitamos que la gente tome conciencia y cumpla. Use el barbijo, y si presenta síntomas compatible con covid que se realice el testeo correspondiente. Esta batalla la tenemos dar entre todos, no solo el personal de salud”, manifestó una de las mujeres que trabaja en el Hospital de Belén.

Y agregó que a pesar de la exigencia de test negativo para ingresar a Belén, los contagios siguen aumentando, comentó que el Ejecutivo Municipal a cargo de Daniel “Techi” Rios en forma conjunta con el COE Belén solicitarán volver a reunirse con las autoridades del COE provincial a fin de analizar la situación epidemiológica y consensuar medidas a seguir.

Cabe recordar que varias comunas suspendieron los tradicionales festivales folclóricos y actividades de concurrencia masiva.

En el caso de Pomán referentes sanitarios adelantaron que en los próximos días podría haber novedades con respecto a nuevas restricciones.

En el caso de Fiambalá, días atrás el municipio resolvió suspender la XXVI Edición de los “Viernes Culturales”, a fin de evitar una masiva concurrencia del público en el plaza principal donde se realiza tradicionalmente el evento. En igual sentido se pronunció la comisión organizadora de la Fiesta Nacional Santa María la Reina del Yokavil y el Pre Yoakavil que decidió suspender el festival, previsto para el 15 de este mes.

Reporte de Nación

El informe diario del ministerio de Salud de Nación de este domingo da cuenta también que lacurva de contagios por coronavirus va en ascenso. El informe diario revela que en las últimas 24 horas, se registraron 27 muertes y 73.319 contagios de coronavirus. Hace exactamente una semana, el domingo 2 de enero, se reportaron 20.502 casos. Es decir que, en siete días, la cantidad de infectados se triplicó. Hasta ahora, el pico se registró el pasado viernes 7 de enero, cuando se contabilizaron 110.533.

De los datos oficiales se desprende que Catamarca registro 791 contagios, Chaco 1.005, Chubut 606, Corrientes 201, Entre Ríos 778, Formosa 840, Jujuy 1.123, La Pampa 828, La Rioja 229, Mendoza 1.595, Misiones 402, Neuquén 1.030, Río Negro 720, Salta 1.807, San Juan 765, San Luis 1.855, Santa Cruz 748, Santa Fe 3.616, Santiago del Estero 1.199, Tierra del Fuego 277 y Tucumán 1.275.