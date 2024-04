Preocupación en la UNCA: Se pagó 12 millones de pesos en luz, y advierten que los fondos están desfasados

Este martes, el Ing. Agr. Oscar Alfonso Arellano, rector de la Universidad Nacional de Catamarca advirtió sobre el impacto de los recortes presupuestarios a nivel nacional en la institución y cómo se está afrontando la misma, en medio de una situación económica provincial y nacional compleja, para intentar mantener la calidad educativa universitaria.

Al respecto, Arellano señaló en diálogo con La Unión que la universidad debió pagar 12 millones pesos en luz en sus últimas facturas, más del doble que el mes pasado, cuando se pagó 5,5 millones. En este marco, el rector adelantó que se intenta realizar ajustes, entre ellos, congelar los sueldos de los funcionarios, aunque se advierte que hay un conflicto debido a que el presupuesto ha quedado “desfasado” en relación con la inflación y los aumentos de los servicios.

“Estamos con un presupuesto reconducido 2023. Nación envía los fondos para el funcionamiento de acuerdo al presupuesto, pero el proceso del año 2023 al 2024, la inflación ha sido muy elevada y esto genera un conflicto para todo el sistema universitario, porque los fondos enviados para el funcionamiento han quedado desfasados” aseveró el rector, destacando la dificultad que enfrenta la institución para mantener su actividad, hecho que sucede también con otras universidad públicas en distintas provincias.

En este sentido, Arellano señaló que la institución se viene sosteniendo en parte debido a que en pandemia se habrían “ahorrado y preservado” recursos. Además, agregó: “Hemos sido muy responsables estos años. A partir de diciembre, sabiendo que estamos con un presupuesto reconducido, hemos congelado los sueldos de los funcionarios. Todo lo que es viáticos y movilidad también está congelado desde el año pasado. Hemos tomado decisiones de parar el mantenimiento no esencial” explicó y destacó que a pesar de ello, se mantiene el comedor universitario porque además se tiene en cuenta el impacto económico entre los estudiantes.

Por otro lado, en cuanto a los incrementos en los servicios, expresó: “Le ha pasado a todos los hogares. En el caso nuestro, el incremento está vinculado con que febrero es un consumo mayor, pero el 70% de incremento que Nación respecto al 23%, es insuficiente, pero importante porque nos permite afrontar los aumentos de la luz y el agua" señaló y destacó que la institución está haciendo el análisis de recortar de forma coherente, sin afectar demasiado la actividad académica y científica, y su calidad.

En tanto, sobre el pago de sueldos docentes y no docentes, señaló: “No está en duda ni cuestionado. Los sueldos tienen paritarias a nivel nacional. No está en ningún momento en duda. Por lo tanto, el pago del salario no es ningún inconveniente. La actividad docente y no docente está garantizada.”

Carrera de Medicina

Sobre el estado de la carrera de Medicina, Arellano explicó que en este momento se espera la respuesta de la CONEAU. “Estamos esperando respuesta por sí o por no, para crear la carrera. Estamos convencidos de que habrá una respuesta positiva, pero no manejamos los tiempos de la CONEAU”.