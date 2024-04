Presentan proyecto de declaración contra el recorte de fondos a la Universidades Nacionales

En una nueva iniciativa tomada por el legislador local Juan Carlos Ledesma, este planteó el rechazo y repudio absoluto a la desfinanciación por parte del Gobierno Nacional a las universidades de todo el país.

Entre los fundamentos brindados en el proyecto de declaración, Ledesma manifiesta que “Desde el lugar que hoy a cada uno de los diputados y diputadas nos toca tomar por decisión del pueblo catamarqueño, es nuestra obligación estar del lado de los que menos tienen y de quienes les afecta de manera directa las disposiciones de un Presidente que parece que poco le importa si un argentino continúa o no con su trabajo, si recibe o no educación, si recibe o no salud pública, si recibe o no el famoso subsidio a la luz y al transporte, entre otras medidas”.

Asimismo, el Diputado Provincial hizo referencia a las declaraciones del Rector de la Universidad en dialogo con medios de la provincia: “El propio Oscar Arellano expresó la situación delicada que está viviendo el personal docente y no docente, como así también de los trabajadores del CONICET, quienes están sufriendo problemas vinculados a su estabilidad laboral”.

Para concluir, Ledesma aludió al comunicado difundido por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) que describe el brutal recorte a las casas de estudios del país expresado en un 80%: “Entiendo que no existe acto que represente mayor libertad que la oportunidad de poder estudiar. Estamos discutiendo el futuro de nuestras generaciones, la formación de nuevos profesionales. Asimismo, entiendo que alrededor del financiamiento de las Universidades no puede haber miradas subjetivas, ya que nos estamos refiriendo a la herramienta con la que miles de familias argentinas cuentan para su crecimiento”, cerró.