Presentaron el Programa de Inserción Laboral

Esta mañana se llevó adelante en el salón Exequiel Soria, con la presencia del vicegobernador Rubén Dusso, a cargo del Ejecutivo, el acto de presentación del Programa de Inserción Laboral (PIL), en el marco del programa “Fomentar Empleo” y “Programa Empleo Registrado”, que lleva adelante la Agencia Territorial de Catamarca, dependiente del Ministerio de Trabajo de la Nación.



En el acto llevado a cabo, estuvieron presentes junto al vicegobernador Dusso: el ministro de Cultura, Turismo y Deporte, Roberto Brunello; la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; la jefa de la Agencia Territorial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, Elizabet Fontao; el subsecretario de Articulación Territorial del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Gerardo Girón; y la subsecretaria de Políticas de Inclusión al Mundo Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Cecilia Cross.



“Este es un eslabón más en la cadena de generar más actividad económica y más empleo. Se trata de avanzar para que los catamarqueños y catamarqueñas tengan acceso a empleos cada vez más dignos y mejor remunerados. En ese sentido, no trabajamos para otra cosa que para el crecimiento de cada una de las actividades productivas en la provincia y para lograr los objetivos propuestos, que no son pocos ya que nos hemos puesto una vara bastante alta, en el camino de que Catamarca sea no solo un destino de la República Argentina sin un destino para el mundo”, manifestó el vicegobernador Dusso.



El Programa de Inserción Laboral (PIL) tiene como objetivo promover la inserción laboral de los trabajadores y trabajadoras con mayores dificultades de empleabilidad, brindando a las empresas que los contraten, una ayuda económica que podrán descontar del salario a abonar a la trabajadora o al trabajador.