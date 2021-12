Presentaron un proyecto de ley para "proteger la memoria colectiva"

La abogada Valeria Carreras aseguró que el proyecto de ley que presentó en el Congreso de la Nación para multar los discursos negacionistas en torno a los hechos ocurridos durante la última dictadura cívico militar en la Argentina busca "proteger" a las víctimas y "la memoria colectiva", y en ese sentido, apuntó contra la diputada Victoria Villarruel por "reivindicar" el terrorismo de Estado.



"Este proyecto es para proteger dos bienes: las víctimas del terrorismo de Estado y la memoria colectiva como Nación", afirmó Carreras, en diálogo con radio AM 750. La semana pasada Carreras presentó un proyecto de ley que busca penalizar los discursos negacionistas en torno a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar y elevó un pedido al

Colegio Público de Abogados donde requiere su "apoyo y acompañamiento".



"Es un proyecto que presenté y redacté. Hay otro proyecto similar presentado por el Frente de Todos antes de la pandemia" de coronavirus, detalló la abogada, quien además representa a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Carreras especificó que "el disparador" para la redacción del proyecto fue "ver como una diputada libertaria, (Victoria) Villarruel, juraba por las

víctimas del terrorismo" en el Congreso de la Nación.



"Ella durante toda la campaña reivindicó el terrorismo de Estado, volvió con la teoría de los dos demonios, con la teoría de que era una guerra. Eso es lo que tenemos que multar, porque no quiero meter preso a nadie por una expresión", indicó.



En ese sentido, la letrada planteó la necesidad de "no permitir en este momento de madurez como país la negación del plan sistemático de desaparición, tortura y muerte, la apropiación de bebés, la sustitución de identidad de la dictadura".



"No podés negar un hecho real. Los pueblos que olvidan están condenados a repetirse", concluyó.