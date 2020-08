Previo a la marcha del FUSSI, Jalil opinó que hacer movilizaciones es imprudente

El gobernador Raúl Jalil, acompañado por caciques de comunidades originarias y los intendentes de Santa María y San José, recorrió localidades del interior departamental, entregó netbooks a estudiantes en videoconferencia con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, e inauguró el nuevo sistema de iluminación LED de la ciudad de Santa María.

En esa visita, el mandatario mantuvo un breve contacto con la prensa y criticó la marcha organizada para mañana, por el Frente de Unidad y Solidaridad Sindical (FUSSI), en contra del proyecto enviado por el Ejecutivo a la Legislatura sobre la reforma del Estado, la cual implica importantes modificaciones al régimen de los empleados públicos.

Al ser consultado sobre el conflicto, Jalil respondió: “He hablado varias veces con ellos. Se han puesto de acuerdo y la verdad, no se cuál es el motivo. Eso está en la Cámara de Diputados. Pueden ir a hablar con los diputados. Hoy, con esta pandemia, hacer movilizaciones me parece imprudente y, aparte, los diputados están de acuerdo en dialogar con ellos”.

En esa línea, repitió los conceptos vertidos la semana pasada y pidió “salir de la cultura del conflicto”, sumar a la conversación el conflicto del SOEM con el Municipio de la Capital y cuestionó a los gremialistas: “Yo no sé, viven en un mundo virtual. Pensar en movilizaciónes me parece un mundo virtual con el que no estoy de acuerdo”.

Por otra parte, consultado sobre las críticas recurrentes de la oposición a los plazos fijos donde la Provincia tiene invertido sus ahorros, el gobernador explicó que “el Estado gasta 2.500 millones de pesos en sueldos todos los meses, no podemos pensar en malgastar el dinero” y aclaró que la Provincia tiene dos sueldos de todos los empleados estatales ahorrados, lo que “no es mucho tampoco ya que nadie sabe en el mundo cuánto va a durar esta crisis”.

En su visita a Toro Yaco, el gobernador acordó con los caciques de comunidades originarias de la zona, para avanzar con la organización representativa de quienes integran las comunidades, con el objetivo de proyectar la conformación de un nuevo municipio en Santa María.

“Creo que los caciques y las comunidades tienen que organizarse para poder gestionar mejor ante diferentes organismos las obras y servicios que necesitan para cada lugar. Si nos ponemos a ver, Toro Yaco, La Hoyada y San Antonio de El Cajón son espacios que se encuentran a un mínimo de 3 horas de viaje en camioneta, adentrándonos hacia el límite con Salta. Entonces, tenemos que dialogar para encontrar soluciones que permitan agilizar las respuestas a las necesidades de cada comunidad”, aseguró el gobernador.

Por otra parte, descartó la posibilidad de avanzar con el proyecto del dique de Toro Yaco y subrayó que la mejor planificación sería “ejecutar obras más pequeñas que se adecúen a los pedidos de los pobladores”.