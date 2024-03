Primera convocatoria: Los gobernadores que confirmaron que participarán de la reunión en Casa Rosada

Tras un trimestre turbulento para el Gobierno en lo relativo a la relación con los gobernadores, el Presidente Javier Milei decidió, por el momento, dejar atrás los enfrentamientos previos para avanzar en búsqueda de consensos. Y no fue solo un discurso, hubo una propuesta a firmar un Pacto de Mayo con 10 puntos fundacionales para “una nueva Argentina”.

Esa convocatoria tiene una previa inmediata: una invitación a una reunión en Casa Rosada a los gobernadores de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cumbre será un primer paso para empezar a trabajar en el acuerdo del 25 de mayo, que incluirá un nuevo pacto fiscal y la aprobación de la fallida Ley Ómnibus.

En este sentido, la preocupación por estas horas en el Gobierno es tener el número definitivo de asistentes a la cita. El éxito o fracaso de la convocatoria estará determinado por el grado de adhesión a la misma. Menos de un 50% dejará expuesto a un Presidente que necesita sumar aliados. Pero en las filas de Milei van por más: confían en que tendrán asistencia casi completa. El Presidente, por el momento, no asistirá.

En el poroteo de gobernadores que llevan en Balcarce 50, cuentan con que mañana asistirán al menos 20 de los 24 mandatarios provinciales, incluyendo a los vices de los que están en el exterior. Ninguno rechazó la invitación formal, pero hay dudas sobre la presencia de algunos cuadros peronistas.

Mientras que en el Ejecutivo creen que Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero) van a presentarse, no están seguros de que así lo hagan Sergio Ziliotto (La Pampa), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Ricardo Quintela (La Rioja). Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gildo Insfrán (Formosa) enviarán sus vicegobernadores.

Los confirmados son Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (CABA), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Claudio Poggi (San Luis), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En la línea de acuerdos, el Gobierno cree que tiene un esquema de 14 gobernadores aliados con los que pueden configurar una serie de acuerdos. En la Casa Rosada consideran que no va a ser un acuerdo total, sino que habrá mandatarios que acompañarán algunas reformas y otras no.

Por estas horas, no está confirmada la presencia de Milei en la reunión. En el Gobierno no dieron precisiones al respecto, pero se especula con que si la asistencia es mayoritaria se acercará al menos a saludar. Kicillof fue uno de los que advirtió que no irá si no se hace presente el Presidente. También se pone en juego una puja de poder, donde asistir puede significar hacer algún tipo de concesión, un gesto. Habrá que ver quién está más dispuesto a dar el primer paso.