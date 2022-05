PRO: Tras el revés judicial, la Lista Raíces Republicanas acudirá a la Cámara de apelaciones

El apoderado de la lista “Raíces Republicanas” del PRO Catamarca, Carlos Rosales Vera confirmó que en la jornada de este jueves fueron notificados de la resolución de Justicia Federal que resolvió rechazar el pedido de nulidad del proceso electoral y la solicitud de que el partido convoque nuevamente a elecciones. La lista no puedo participar de la interna del PRO local.

“Desde el momento que se planteo, y como toda instancia judicial puede salir favorable o no, de todas maneras nosotros nos presentaremos a la Cámara de Apelaciones. Los fundamentos del juez Contreras (Miguel Ángel) son inamisibles y absolutamente argumentos livianos, superficiales. Plantean que un hecho tan significativo como la designación de una junta electoral es menor. Ellos entienden que algo que es nulo puede estar siendo confirmado según sostienen, desde el inicio hay pruebas de lo que venimos cuestionando, es decir la conformación de esta Junta Electoral. Ellos consideran que el acto no está viciado en sí mismo, en función a esta situación actuaremos”, manifestó el abogado.

En ese contexto, Rosales Vera cuestiono la resolución de la Justicia Federal y dijo que la actual junta electoral está conformada por “dos miembros vinculados a una de las líneas, con manejo irregular. Nosotros llevaremos este planteo a la justicia, a la Cámara Federal, no nos podemos quedar quieto frente a un avasallamiento de uno de los principios básicos que es llamar a elecciones, concurrir y ganar un proceso electoral”, sentenció.

Además, el letrado dijo que este problema del PRO no es algo que solo ocurra en Catamarca, se aseguró esta situación de presunta irregularidades en los procesos de elección interna del PRO, también se repite en Tucumán y en otras jurisdicciones del Norte.

“Evidentemente es una manera de trabajar del PRO que no es del todo regular, y justamente lo que vengo planteando desde esta línea es esta necesidad de cambio en la manera de trabajar en el PRO a nivel local y nacional. No puede ser que las autoridades, estén en el tercer periodo y este va ser el cuarto en el que no hay elecciones, es decir los candidatos logran con circunstanciales juntas electorales continuar como autoridades sin llamar a elecciones, no ganan ni una sola elección y siguen siendo autoridades partidarias. Nos parece inamisible que la Justicia avale este tipo de conductas o inconductas, de una junta electoral conformada por dos miembros sin respetar paridad de género y entendiendo que esto es regular y que está todo bien. Frente una definición judicial que entendemos como incorrecta de la Justicia en primera instancia apelaremos a la Cámara”, concluyó Rosales Vera.

Cabe recordar que la lista “Raíces Republicanas”, que encabezaba Claudia Moreno, no fueoficializada por la Junta Electoral del PRO y solo quedó el espacio liderado por el exdiputado Carlos Molina, quien fue proclamado como ganador.