Producat no pagó los salarios y se agudiza el conflicto

El conflicto en la empresa estatal Producat, que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles, está lejos de solucionarse y se agudizó en las últimas horas. Es que además del reclamo de los trabajadores por el pago completo y no proporcional de una suma extraordinaria y no remunerativa de $ 30.000, a pagarse en 5 cuotas de $ 6.000 que se acordó en paritarias, ahora se sumó que la patronal tampoco cumplió con el pago de los salarios.

Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) mostraron su preocupación ante la situación ya que el pago a los empleados de los diferentes polos productivos de la empresa se debería haber concretado entre el miércoles y ayer, pero esto no sucedió y se desconoce cuándo se cumplirá con la obligación.

Además, remarcaron que desde la conducción de Producat les remarcaron la molestia que existe por parte del ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, por los reclamos realizados por el gremio, la semana pasada, por el pago proporcional del bono de $ 30.000 y por la advertencia de posibles medidas de fuerza en caso de que la empresa continúe sin cumplir con lo acordado en paritarias.

En este sentido, recordaron que fue la propia Dirección de Inspección Laboral la que emitió un dictamente a favor de la postura del gremio, pero que ante la falta de acuerdo, decidió liberar las partes y dar por concluídad la Conciliación Obligatoria.

En diálogo con LA UNIÓN, el representante del gremio, Omar Cisneros, se refirió a la situación y señaló que, ante el reclamo realizado, la patronal respondió que el Gobierno provincial aún no había girado los fondos para poder hacer frente al pago de salarios y que se desconocía cuándo se podría concretar el pago de los trabajadores.

Consultado sobre la posibilidad de avanzar con medidas de fuerza, indicó que la posibilidad de asambleas o paros, por ahora, no es posible debido a que la empresa decidió cerrar todos los polos productivos con los que cuenta, ya que se registraron casos de Covid-19 en el polo textil.