Productores repudiaron el precio de la uva establecido por el Gobierno

Durante la semana pasada, el ministerio de Agricultura y Ganadería rubricó la resolución ministerial mediante la cual se fija el precio de la uva cereza en un total de 20 pesos el kilo financiado y 16 pesos el kilo pagado de contado.

Esta decisión del Gobierno provincial en conjunto con el municipal no dejó contentos a los productores de Medanitos. Según manifestaron, no alcanzaron un acuerdo y lamentaron que la provincia no haya consultado antes de fijar el precio de la uva a uno de los principales polos vitícola y productivo de la provincia.

Otra de las quejas que expusieron los productores es que no le conocen la cara al ministro de Producción de la Provincia.

Finalmente la Intendenta de Fiambalá Roxana Paulón manifestó que le presentará este cuadro de situación al gobernador Raúl Jalil.