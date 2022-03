Propone crear un jardín maternal para que las madres terminen la escuela

El diputado provincial Alfredo Marchioli presentó un proyecto de ley para la creación de jardines materno-infantil dentro de la estructura del sistema educativo formal de gestión estatal dependiente del Ministerio de Educación, destinados a niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años de edad inclusive.

La iniciativa parlamentaria presentada, surge a partir de un exhaustivo estudio y participación ciudadana fomentado y organizado por el Instituto Moisés Lebensohn filial Catamarca, con la especial participación del Observatorio de Género Federal del mismo instituto, ante la necesidad de "aliviar los problemas que enfrentan las mujeres madres al momento de completar sus estudios o incorporarse al mercado laboral, dado que culturalmente, las tareas de cuidado de las infancias constituyen un rol casi exclusivo asignado a las mujeres, particularmente en familias de bajos ingresos" según destaca entre sus fundamentos el proyecto.

Pensando en la autonomía económica de las mujeres y el punto esencial referido al cuidado de sus hijos, la iniciativa explica que estudios socieconómicos de territorios rurales de la provincia, evidencian que el nivel de desempleo en las mujeres es de un 60% contra el 40% de los hombres, lo que implica que de 10 mujeres solo 4 tienen ingresos por la fuerza de su propio trabajo.

"En otros estudios de alcance local, regional y nacional, advierten que mujeres de zonas rurales -alrededor del 80% de nuestro territorio provincial- carecen de oportunidades laborales que justifiquen la contratación de servicios de cuidado de sus hijos/as, por lo que resulta más económico para la unidad familiar que las tareas de cuidado queden asignadas exclusivamente a las mujeres" expresa el texto que propone al Estado que, a partir de una perspectiva integral y estratégica, se implementen políticas con equidad social creando espacios para las tareas de cuidado y desarrollo infantil, que permitan a las mujeres el pleno acceso a la educación y al mercado del trabajo".

La Ley promovida conforme a su articulado, se sustenta en fines tales como, a) desarrollar una política pública activa y equitativa de las mujeres de sectores sociales de bajos ingresos y/o que en el territorio en el que residen no cuente con el servicio de jardines maternales de gestión privada, que trabajen, pretendan trabajar, o requieran culminar sus estudios y que no dispongan de otras personas para compartir las tareas de cuidado de sus hijos/as; b) contribuir a la autonomía económica de las mujeres para que dispongan de los recursos económicos que les permita autoexcluirse de entornos familiares violentos o abusivos; y c) garantizar el acceso con igualdad de oportunidades de los sectores con menores ingresos o con limitados servicios de cuidado, prioritariamente en las jurisdicciones municipales de segunda y tercera categoría de la provincia de Catamarca.

"Al hablar de empoderamiento de las mujeres, es necesario repensar políticas de equidad que conlleven a su autonomía económica, siendo entendida como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres" reflexiona el texto tras agregar que procurar la inserción laboral de las mujeres madres, " es bregar por su autonomía ya que existe una histórica inequidad estructural que requiere también, de una respuesta estructural".

Cabe destacar que la normativa propuesta, contempla características de dichos jardines, requisitos de los beneficiarios, autoridad de aplicación, actividades pedagógicas, tareas de cuidados y personal docente, gabinete interdisciplinario, fuente de financiamiento, entre otros aspectos importantes.