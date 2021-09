Proponen aumentar el porcentaje de regalías mineras

El precandidato en tercer término a diputado provincial por el Frente Amplio Catamarqueño se refirió al estado actual de la provincia y a cómo se debiera modificar el esquema de prioridades.

En diálogo con La Unión, Musella aseguró que las prioridades del Gobierno pasarían por la obra pública, mientras que las necesidades más urgentes de la gente estarían en otros temas, como en Salud. “Tenemos un sistema de salud totalmente desmantelado y en el interior es mucho más grave porque es derivacionista, todo confluye en el Hospital San Juan Bautista”, afirmó.

Además, hizo hincapié en el tema de minería, el porcentaje de regalías y las leyes ambientales que atraviesan esta práctica. El precandidato dijo que su intención es “desadherir” a la ley de inversiones mineras “que fija y nos impone un 2% de regalías” y agregó que saliendo de ese esquema podrían poner en eje cuánto es la percepción que debería tener la provincia.

Por otro lado, señaló que “es fundamental que desarrollemos un valor agregado a la producción”, ya que habría una gran cantidad de interesados en invertir en Catamarca para construcciones de fábricas de baterías de litio. En este sentido, se refirió a la confección de este tipo de baterías como parte del futuro en los países más desarrollados y apuntó a pensar en este tipo de inversiones como generadoras de trabajo local.

El precandidato dijo que otra de sus propuestas sería modificar la ley de compra y contrate catamarqueño, que -supuestamente- establece que un 70% de trabajadores deben ser catamarqueños y un 30% foráneos, por una escala de 90-10 por ciento, asegurando la certificación de residencia en la provincia.

Antiminería

Con respecto a las personas que se oponen a la minería en Catamarca, Musella aseguró que esto sucedería porque no se respetan las leyes ambientales que establecen la preservación del medio ambiente. En este sentido, dijo que “si nosotros no preservamos el medio ambiente en función de las leyes que lo establecen, no podemos trabajar en minería” y enfatizó sobre la preservación de los recursos naturales, tal como lo establece la Constitución provincial, y en crear una minería sustentable.