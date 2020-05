Proponen habilitar reuniones familiares

El senador por la Capital, Maximiliano Brumec, presentó a COE un proyecto que, de ser aprobado, podría ser tratado este jueves por la Cámara de Senadores. La iniciativa llamada “Domingo en familia” consiste en posibilitar encuentros entre familiares el día domingo, de 10 a 18 hs, en los domicilios particulares, siempre siguiendo medidas sanitarias epidemiológicas.

Entre los cuidados obligatorios que se deberían cumplir se encuentra el usar tapabocas o barbijo, que el encuentro no incluya a más de 10 personas, que se realice en lugares abiertos, o cerrados que cuenten con suficiente espacio y ventilación, que quienes presenten síntomas no podrán asistir a la reunión familiar y no compartir mates, infusiones, utensilios y vajillas.

Además, también se debe respetar el distanciamiento social, contar con elementos para higiene frecuente de manos, garantizar la higiene respiratoria, que se elabore un registro de visitantes a efectos de conocer fehacientemente los datos personales de quienes estuvieron reunidos (para su aislamiento en caso de contagio).

También se establece que las reuniones deberán serlo solo con miembros del núcleo familiar y en la medida de lo posible, evitar transportar en vehículos personas que no pertenezcan a dicho núcleo.

Según su fundamento, la importancia del proyecto radica en “garantizar los encuentros entre miembros del grupo familiar al menos una vez por semana, reconociendo la importancia que dicha mancomunión implica en la salud mental, física y espiritual, en aras de retornar concientemente y sin riesgos, a la vida normal, donde dichas reuniones resultan cotidianas y beneficiosas”.