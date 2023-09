Protesta en Casa de Gobierno: levantaron el acampe y acusan represión policial

En las puertas de ingreso de la sede de Casa de Gobierno desde ayer jueves se manifiestan casi un centenar de personas en reclamo por puestos de trabajo. Acompañados por el MST, los manifestantes llegados de Capital y Valle Viejo, pasaron la noche en carpas, que en las úlltimas horas fueron levantadas.

Según Daniel Blanes, referente del Movimiento Socialista de Trabajadores en Catamarca "Acá hay muchas familias que no tienen ningún ingreso", señalando de esta manera la razón de la protesta, acotando seguidamente que el acampe fue levantado tras la presión que ejerció la policia. “El 80% de quienes están manifestando son mujeres y vinieron efectivos masculinos de la Infantería a golpearlas. A varias las dejaron con moretones y los policias no se identifican. Los comisarios que vinieron nos amenazaron muy prepotentes con que iba a venir la fiscal. Por eso levantamos, porque aquí no quieren resolver un conflicto social sino poner represión”.

“La única forma que tiene Raúl Jalil para seguir gobernando es con represión y eso está claro acá, porque no estamos hablando de cien mil puestos de trabajo, sino de 80 puestos de trabajo genuino. Porque así como le garantiza a Confecat y a las mineras, trabajo y becas, porque no hace lo mismo dando trabajo genuino a los que piden trabajo”, acotó el dirigente.

Blanes sostuvo que quienes este jueves cortaron frente a Casa de Gobierno y luego acamparon solo piden trabajo y de este grupo, pocos son los que reciben asistencia social del Estado. Luego solicitó al primer mandatario provincial, al ministro de Gobierno y a la titular de la cartera de Trabajo, que “sean sensibles”, para de esta manera poder resolver al problema, en vista que solo pudieron tener contacto con funcionarios de segunda línea del ministro que dirige Verónica Soria, y eso sin una respuesta concreta.

Fotos y video: Mauricio Espinoza / La Unión