Protesta contra Uber: el jefe de policía declaró que "no hubo represión"

La protesta de los remiseros y taxistas primero fue en el frente de la Casa de Gobierno, después cortaron el tránsito sobre Avenida Presidente Castillo y se trasladaron para continuar con la protesta en la Legislatura provincial donde la tensión se elevó al máximo.

El jefe de policía de la provincia, Ulises Córdoba, se hizo presente en el lugar y respondió preguntas a los medios locales que presenciaron la protesta y la detención de un propietario de una empresa de remis, Federico Salguero. El jefe de policía aclaró que, según las directivas se confirmó la libertad de este empresario, no sin antes someterlo a un examen médico, respecto al vehículo secuestrado, este continuará así por decisión del fiscal en turno.

Respecto a la negociación para que los taxis y remises liberen las calles que cortaron para realizar la protesta, el jefe Córdoba dijo que “se habló con ellos para que traten de liberar, teniendo en cuenta los derechos de las otras personas que no tienen nada que ver con la protesta y manifestación. Queda en ellos levantar el corte o no.”

Sobre cómo inició el conflicto, el jefe de la Comisaría Quinta relató que uno de los vehículos lo “llevó por delante”, algo que puso en riesgo su integridad física y por esto se considera que fue un “atentado a la autoridad”, el fiscal tuvo que intervenir y determinó que Federico Salguero debía ser detenido.

No obstante, esta decisión suscitó a que los compañeros de Salguero continúen con la manifestación en el horario de la siesta, y advirtieron que no se moverían de la Legislatura hasta que otorgaran la libertad a Salguero.

Según el jefe de policía, a pesar del clima de tensión e incidentes, logró llegar a un acuerdo: es por esto que procedió con la liberación de Salguero, solo así terminaría la manifestación. “Estamos esperando que se cumplimenten algunas medidas, como el examen médico, por ejemplo, y la confirmación de libertad del fiscal" aclaró.

Por último, se le preguntó si hubo represión policial y qué tenía para decir sobre que se difundieron imágenes de la protesta, donde no se mostraba a los manifestantes llegaron a tocar al personal policial, él contestó que “en ningún momento hubo represión, por ahí un intercambio de opiniones, pero no hubo represión. Y respecto a las cámaras, no tengo nada con respecto a qué se ha visualizado."

Foto y video: Mauricio Espinoza / La Unión