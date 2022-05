Proyecto de ley busca que los empleados públicos no sean traslados de forma compulsiva

La diputada provincial Silvana Carrizo (UCR) presentó un proyecto de ley que busca modificar el Estatuto para el Personal Civil de la Administración Pública Provincial. Dicha modificación apunta al artículo 45 bis de la Ley 3276 (T.O. Decreto 1238/92).

Con esta modificación la diputada aspira a que los empleados públicos de planta permanente no puedan ser trasladados de forma compulsiva de un área a otra de la administración pública provincial sin razón alguna, ya considera que esto puede atentar contra sus condiciones laborales y afectar su dignidad laboral.

Entre los fundamentos del proyecto, se señala que “pese a ser un empleado que goza de “estabilidad” pues no puede ser desvinculado, este puede (y es) objeto de desaprensivas y malintencionadas modificaciones a su contrato público, por lo general, motivado por razones eminentemente políticas y no atendiendo a necesidades de servicio”.

“En este orden, la ley determina que los traslados son un derecho del empleado y no una potestad que la administración puede utilizar de manera discrecional (conf. art. 45 ley cit). Empero, en la práctica los traslados dispuestos por quien detente de manera temporal el poder y que se origen sobre la base de represalias, revanchismos o persecuciones de naturaleza política son moneda corriente”, manifiestan los fundamentos.

Además, hace referencia como ejemplo el caso de la periodista Bibiana Sayavedra a quien el intendente Luis Polti primero reasignó funciones y pasó de desempeñarse en los medios públicos de la comuna, a que le encomendaran tareas de barrido de calles.