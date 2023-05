Puente respondió a las críticas por la colecta por el Hogar Escuela: "Cuando la oposición visibiliza los problemas, recién aparecen"

Durante el fin de semana trascendió que se inició una colecta para recaudar fondos para comprar colchones para la Escuela Hogar Fray Mamerto Esquiú, hecho que generó polémica, especialmente desde dirigentes del oficialismo que apuntaron contra Tiago Puente por sumarse a la iniciativa con el aval del director de la institución, Jorge Morales.

La colecta se difundió durante los últimos días a través de redes sociales, y tomó gran repercusión, junto a un alias de la Institución y el nombre del director de la Escuela para comprar 100 colchones, siendo que la institución tiene una plaza de 250 camas, porque solo 80 chicos hacen uso de las mismas, mientras que los fin de semana lo hacen las delegaciones del interior o artesanos durante el Poncho.

La participación de Puente en la difusión de la campaña generó críticas, principalmente poniendo en duda las intenciones del diputado, sugiriendo que este se quedaría con parte de la recaudación. No obstante, cabe aclarar que la campaña está a nombre de la Institución y su director, Jorge Morales, así como la cuenta difundida para la recaudación de los fondos. La medida había sido tomada por el director debido a que, tras presentar solicitud al Ministerio de Educación para el recambio de los colchones de la escuela, no tuviera respuesta.

“Hace tres semanas atrás hicimos una visita al Hogar Escuela. Hicimos un pedido de informe al ministerio de Educación por el estado de la situación caldera, que no tiene respuesta para que los chicos puedan tener agua caliente. Ahí el director nos mostraba las notas de la solicitud para el recambio de los colchones que viene de hace más de un año, y por el cual no tenían respuesta. Pude constatar el estado de situación de los colchones y es realmente deplorable, por lo cual el director ha decidido en avanzar en una colecta.” explicó Puente consultado en una entrevista por Tveo Catamarca.

“Se ha dicho que podría usar parte de eso para el financiamiento de mi campaña, un 5% o %10, eso es absolutamente falso, es no conocer." sentenció en respuesta a las polémicas críticas y aclaró que la cuenta de Mercado Pago que se difundió en la campaña solidaria está a nombre del director y es solo el mismo quien tiene acceso a ella.

"Comparan una campaña que se ha creado un fidecomiso, como lo hizo Santi Maratea con el Club Independiente, con esta que es una cuenta de Mercado Pago a nombre del director de la escuela que solo la administra el director. Yo no tengo acceso a la cuenta." remarcó.

“Acá lo que importa es que los 100 colchones lleguen ya. El Estado no está llegando, no llegó. A mi también me da vergüenza que un político tenga que sumarse a una campaña de este estilo, pero lamentablemente es una de las únicas herramientas que nos quedan a nosotros como oposición para no quedarnos de brazos cruzados, esperando la solución que no llega.” apuntó.

Por otro lado, desde el Ministerio de Educación señalaron que el pedido estaba realizado desde hace aproximadamente un mes y que los colchones llegarían a la Escuela Hogar este lunes durante la tarde.

Hasta el momento, la recaudación habría alcanzado más de $400.000 pesos, los cuales, siendo que se concrete la entrega de los colchones hoy, serán administrados por la Cooperadora de la institución escolar.

Al respecto, si bien reconoció que es una buena noticia que finalmente se resuelva la problemática, cuestionó a la cartera educativa local y al Ejecutivo provincial. "Cuando la oposición visibiliza, recién aparecen y de ahí, amenazan a los directores, que porqué dejan entrar a la oposición a los establecimientos, que porqué muestran los problemas que tienen, lamentablemente funcionan así” cuestionó.