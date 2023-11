Qué reveló la comunicación no verbal de los candidatos: Estrés y triunfalismo

La dimensión no verbal de la comunicación desempeña un papel significativo en el ámbito del discurso político, ya que ejerce un impacto profundo en la manera en que la ciudadanía percibe a sus líderes y, en particular, en el caso de los candidatos a presidente.

El lenguaje no verbal o corporal es aquello que excede lo hablado, se extiende a la forma en que se manifiestan las personas y a su presentación personal. Las señales transmitidas a través de gestos y el tono de voz pueden tanto complementar como desafiar o respaldar las palabras pronunciadas.

Ansiedad, alegría, decepción, incomodidad, tristeza, el momento de una elección es una oportunidad para observar esas expresiones que transmiten una información valiosa sobre las intenciones y las emociones de los dirigentes, así como sobre su credibilidad y su confianza.

El protagonista será esta noche, por supuesto, quien obtenga la victoria, pero mientras transcurre la elección las miradas estuvieron puestas en ambos postulante del balotaje, Sergio Massa, de Unión por la Patria; y Javier Milei, por La Libertad Avanza. Dos expertos analizaron para Infobae la comunicación no verbal de ambos durante la primera aparición pública del día de hoy, en el momento en que se acercaron a votar.

Daniel Zazzini, asesor y coach de equipos de comunicación y lenguaje corporal, con diplomaturas en Comunicación No Verbal y comunicación política por la Universidad Austral, consideró que Massa se manifestó con “más signos de estrés, con gestos más duros y cortantes”.

El candidato oficialista mostró “signos puntuales de estrés, como poner las manos en los bolsillos de atrás del pantalón, o mojarse los labios con la lengua, que son señales de incomodidad”, además, dijo, estuvo “muy pendiente de las cámaras, algo que condiciona la naturalidad y manifiesta una “gestualidad más dura”.

“Cuando los gestos son más duros, o se perciben más apurados o automáticos, evidencian estrés. Teniendo en cuenta el contexto, es normal que pueda suceder aún en personas muy entrenadas”, como Massa, agregó.

En cambio, “a Milei se lo vio más relajado en su llegada y al momento de votar, menos pendiente de las cámaras. Donde se ve un poco su estrés fue en la mano que mostraba tensión al momento de poner el sobre en la urna y el detalle de dar vuelta el sobre antes de emitir el voto”, señaló Zazzini.

Respecto del momento en que conectó con la gente, al candidato de La Libertad Avanza “también estuvo más relajado” en comparación con su competidor, “saludó y firmó algún autógrafo sin apuro y de forma más natural

Santiago Chemes, Licenciado en Psicología, director de PNL Palermo, Trainer en PNL (programación neurolingüística) avalado por The Society of NLP, FACS Coder (Facial Action Coding System), Paul Ekman group y profesor de Psicología en Universidad de Buenos Aires también analizaó a los candidatos. En el caso de Milei, dijo el especialista, cuando entra al lugar de votación, lo hace con un “aire triunfalista, levantando el brazo como si fuera una victoria de un equipo de fútbol, tipo hinchada”.

“Además, levantó el puño y arengó a sus seguidores. También llevó puesta una chaqueta de cuero, a pesar del calor. Parece utilizarla como una cábala o símbolo, ya que hace mucho calor para llevar una chaqueta de cuero con la temperatura de hoy”, observó. Milei, además, saludó como suele hacer, levantando el pulgar, algo que “indica confianza”.

Por el lado de Massa, “siempre muestra movimientos controlados, ambos candidatos mostraron la frente marcada, se nota en eso el cansancio. Son movimientos que involucran a las cejas, marcan un poco el rostro. Está activado el músculo frontal, que es el músculo que arruga más que nada la frente, y ambos tienen ese músculo activado, tienen la frente fruncida”, subrayó Chemes.

En el caso de Massa, agregó, “hablaba con el público y miraba hacia un lado, hacia el otro, aunque casi siempre con movimientos controlados y un tono de voz pausado. Eso es típico de él en casi todas las declaraciones o en casi todas las entrevistas que da”.

Chemes también señaló que, por ejemplo, que a Massa se lo vio en el momento de acercarse a su mesa de votación “besando en la cabeza a una mujer que no conoce. Esto queda un poco falso, justamente, porque no conoce a la mujer. Cuando se hace un saludo de esa manera es porque se conoce a la persona. En este caso, parece que no la conoce, y no está bueno saludar de esa forma porque se ve como un saludo falso”.

En otro tramo, cuando el candidato de Unión por la Patria saludó a las personas que se le acercaban “respiraba por la nariz y por la boca. Respirar por la boca puede indicar que tiene la nariz tapada o que estás cansado o estresado, porque se necesita aire extra. Eso puede mostrar que está cansado por la campaña de estos meses, aunque el calor de hoy también influyó”.