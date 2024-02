Quintela pidió la unidad de los gobernadores y aseguró que "se podría iniciar un juicio político" contra Milei

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, criticó al Gobierno luego de la quita de los subsidios al transporte y llamó a la unidad de los gobernadores ante las últimas medidas tomadas por Javier Milei, a quien cuestionó por tener “una conducta impropia” de un presidente y expresiones “desagradables” en sus comunicados.

“Los gobernadores debemos tomar esto con la preocupación que corresponde”, consideró Quintela.

En diálogo con El Destape Radio, Quintela recalcó que Milei “fue elegido con mucha esperanza para poder salir de la situación en la que estamos. Pero sigue profundizando esa situación”. Además, sostuvo que va a ser difícil recomponer dicha instancia ya que “él no está en su sano equilibrio, no está en eje” y pidió que “tiene que tener otra actitud” ya que “tiene que saber que representa a un pueblo entero”.

Luego Quintela convocó a los gobernadores a la unidad ante las medidas económicas del Gobierno: “Tenemos que actuar con responsabilidad, tenemos que juntarnos a diaogar, a conversar. Tenemos que tomar la actitud de corresponda y fundamentalmente recuperar la esperanza de la gente”.

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Gobierno eliminó el Fondo Compensador de Interior y dejó en manos de los mandatarios la decisión de subsidiar o no las tarifas al transporte. En ese sentido, el gobernador de La Rioja anunció que presentó ante la Justicia “una medida autosatisfactoria” y recordó cuando el presidente afirmó que “la eliminación de subsidios iba a ir acompañada de un sinceramiento de los salarios”.

Por otra parte, Quintela enumeró las principales medidas que perjudicaron la economía de los trabajadores desde su perspectiva: la devaluación de la moneda, el aumento del combustible, el freno a la obra pública, la liberación de los precios de la canasta básica y el congelamiento de los salarios.

En este sentido, apuntó que “la casta no está sufriendo, lo que está sufriendo es la mayoría absoluta del pueblo argentino” refiriéndose a que las medidas del Gobierno hasta ahora “perjudicaron a la clase trabajadora, a los jubilados, estudiantes, ciudadanos comunes y a los sectores vulnerables. A su vez, anticipó que se podría iniciar un juicio político al Presidente, ya que “el país no puede estar en manos de una persona de esas características”.

Durante su viaje a Roma, Milei expresó una fuerte advertencia en la que recalcó que no va a “seguir jugando el mismo juego empobrecedor de los políticos de siempre” y aseguró que a partir de ahora habrá un “cambio de reglas” en la Argentina. De esta manera, sentenció a quienes se opongan a su gobierno: “Tendrán que elegir de qué lado están”, escribió en su cuenta de X.

Así se vio reflejado en las últimas horas, cuando el líder de La Libertad Avanza pidió la renuncia de Osvaldo Giordano, titular de la Anses, y de Flavia Royon, a cargo de la Secretaría de Minería de la Nación.

Por otro lado, Quintela opinó sobre la posibilidad de un nuevo acuerdo político del Gobierno con el PRO y anticipó que “indefectiblemente va a eso porque está demostrando que no tenía programa ni equipo de gobierno. No tienen respuesta. No saben qué hacer”.

En este contexto, el mandatario riojano sostuvo que los gobernadores deben ponerse de acuerdo para estar alerta ante el avance de un sistema “destructivo” y que se deberá discutir la vuelta de un sistema federal.

Finalmente, insistió en la unión como única alternativa: “Le podemos marcar el rumbo al Presidente. No puede hacer lo que él quiera, él tiene que hacer lo que él debe hacer y lo que es correcto. Tiene un límite la tolerancia”.