Quirós: "No se podrá evitar la tercera ola, pero se busca que los casos sean leves"

El Ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó este martes que lo que se está procurando "no es evitar la tercera ola" sino lograr tener "a la mayoría de la población vacunada" para que, cuando suceda, "los casos sean leves" y, en este contexto, consideró "razonable ir recuperando actividades de la vida diaria".



"Lo que estamos buscando no es evitar la tercera ola porque es algo que va a ocurrir como sucedió en otros países, sino que estamos tratando de hacer que esa ola sea lo más pequeña posible y lo más tarde posible para dejarnos vacunar a la mayoría de la gente y que los casos sean leves", expresó Quirós en su conferencia semanal.



En este sentido, añadió que "es razonable ir recuperando actividades de la vida diaria, siempre y cuando estemos con la tranquilidad de que el daño no va a ocurrir o que va a ser muy leve".



En ese mismo sentido, y consultado sobre la posibilidad de apertura a espectáculos masivos, Quirós indicó que, "en la medida que progrese la vacunación y podamos tener a los grupos de riesgo vacunados con las dos dosis, se van a poder recuperar más actividades públicas".

"Esto es algo absolutamente lógico y es lo que pasó en todos los países del mundo", aseveró el titular de la cartera de Salud porteña.



En este contexto, y frente a una potencial tercera ola, describió que "lo que sucedió en países como Gran Bretaña e Israel, que tenían un alto porcentaje de población vacunada, es que aumentaron mucho los casos, pero sin tantas internaciones ni fallecidos"



"Lo que estamos buscando es ese escenario; evitar que los nuevos casos sean graves, es decir que los casos puedan aumentar, pero que eso no implique un daño para la población", explicó.



En ese punto, sostuvo que "en eso estamos trabajando todos", por un lado "el Gobierno nacional procurando las vacunas" y, desde la Ciudad de Buenos Aires, "aplicándolas rápidamente".