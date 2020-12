Radicales, en contra de la suspensión de las elecciones Primarias

La iniciativa del oficialismo de suspender o hasta, incluso, eliminar el sistema de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) sigue generando el rechazo de sectores de la oposición, que defienden esa herramienta como clave para la alternancia y renovación de la política. En esa oportunidad, desde la línea interna de la UCR, Renovación Radical Popular (RRaP), cuestionaron el proyecto que tiene como uno de sus impulsores al gobernador Raúl Jalil y pidieron por su continuidad.

“La renovación no solo la pide exclusivamente un partido, sino que es transversal”, pronunció el referente radical, Alfredo Marchioli, apuntando al cambio dirigencial que las Primarias permitirían.

En este sentido, el dirigente del RRap expresó que, de lograrse las PASO, aquellos espacios emergentes tendrán la oportunidad de someterse a la voluntad popular, caso contrario, los cambios no se harán. “Justamente, son en las Primarias que comprometen a los partidos políticos a las demandas sociales, permiten superar la lapicera que, coyunturalmente, la pueda tener quienes gestionan un partido político”, sentenció Marchioli.

“Si queremos cambiar no podemos reducir o menguar la democracia, necesitamos hacerla crecer y que haya más democracia”, opinó y agregó que si bien las PASO son importantes, también requieren ciertas modificaciones, tales como la implementación de la Boleta Única, que reduciría más del 40% de sus costos; acortar los tiempos entre las Primarias y las Generales para no extender tanto el cronograma electoral; y que aquellos partidos políticos que tienen lista única no participen en las Primarias.

“Podemos incluso pensar que las Paso no sean obligatorias, pero de ninguna manera debemos pensar que vamos a tener cambios si no tenemos democracia”, destacó el dirigente, subrayando la transparencia y alternativas que brindan las elecciones.