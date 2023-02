Raverta reclamó a Juntos por el Cambio el tratamiento de la ley de moratoria previsional

La titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, volvió a reclamar a Juntos por el Cambio que le permita al oficialismo convertir en ley el proyecto del Plan de Pago Previsional, ya que "es urgente que podamos discutir esta ley en el recinto".



Al exponer ante la comisión de Previsión y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Raverta señaló: "Le pedimos a quienes no vinieron que nos den la posibilidad de debatir", en alusión a la ausencia de los legisladores de Juntos por el Cambio durante la reunión.



Al ser consultada por la diputada Gisela Marziotta (Frente de Todos) sobre la posibilidad de establecer una prorroga de la moratoria por decreto, Raverta respondió: "Estamos estudiando todos los escenarios, porque gobernar es anticiparse a los problemas. pero no resuelve el tema de fondo extender la moratoria con un decreto ya que cada vez son menos los que puedan tener aportes hasta el 2003".



"El momento que estamos atravesando requiere de una profunda reflexión. A partir del 1 de enero en las oficinas de Anses recibimos a personas que tienen la edad de jubilarse pero debemos informarles que no contamos con una norma”, indicó Raverta.



Asimismo recordó que el plan de pago de deuda previsional "plantea que hombres y mujeres puedan acceder a lo que ya es tradición; queremos seguir manteniendo un alto nivel de cobertura" y remarcó que "el alcance de la jubilación y pensión es enorme, único en la región".

"Los recursos para los hombres que cumplieron 65 y mujeres 60 están contemplados en el Presupuesto", dijo la titular de la Anses y señaló que se calcularon esas erogaciones porque "esperábamos contar con esta ley".



La reunión de la comisión, presidida por la oficialista Marisa Uceda, se realiza en la sala 2 del segundo piso del Anexo A.

Al inicio el encuentro, Uceda señaló: "Vamos a dar comienzo a esta comisión, la cual reconozco es no muy ortodoxa, pero ante circunstancias extremas o graves uno tiene que acudir a todas las herramientas que pueda para dar solución a conflictos como el que vamos a tratar hoy".



Sobre esto punto, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, dijo que "no importa si es o mas o menos ortodoxa, pero es necesaria y es reglamentaria" y está enmarcada dentro de la convocatoria a extraordinarias.



El encuentro informativo se realiza con la presencia del bloque del Frente de Todos, Provincias Unidas y Frente de Izquierda, pero con la ausencia de Juntos por el Cambio.