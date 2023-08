Reclamo del Polo Obrero: Denuncian que desde Nación hace tres meses no envían alimentos para los comedores

La lucha contra la crisis alimentaria y económica sigue encendida en Catamarca. El Polo Obrero se movilizó hoy en una manifestación de alrededor de 300 personas. Congregadas en el CAPE, marcharon hasta la Casa de Gobierno, buscando visibilizar su reclamo. En diálogo con LA UNIÓN, Pedro Saracho Diamante, líder del Partido Obrero en la provincia y aspirante a intendente, compartió su perspectiva sobre los reclamos y las realidades que motivaron esta acción.

La unidad piquetera y su lucha contra el hambre

El dirigente del Partido Obrero en Catamarca contextualizó la protesta como parte de una jornada nacional liderada por la unidad piquetera: "Esto es una jornada nacional que lleva adelante la unidad piquetera, o sea, un conjunto de organizaciones piqueteras, que somos las que al final de cuentas combatimos el hambre en todos los barrios". A continuación, detalló lo que reclaman: “Durante tres meses no nos llegaron los alimentos a nivel nacional y, ahora, había hecho un compromiso, Tolosa Paz, de poder llevar adelante, entregar los alimentos mes a mes. Esta vez no pasó de nuevo y volvemos a salir a la calle por eso”.



Asimismo, expresó que la crisis económica y sus efectos generan mayor necesidad de asistencia en los barrios más vulnerables, donde ellos están presentes: "Organizamos los comedores, los merenderos, somos los que le ponemos el cuerpo a una crisis que no generamos nosotros", agregó. Además, enfatizó cómo la inflación y la devaluación impactan directamente en los bolsillos de los trabajadores, aumentando la necesidad de alimentos y asistencia. "Somos las que al final de cuentas combatimos el hambre en todos los barrios", señaló Saracho.

El gobierno y los sectores vulnerables

El dirigente, no dejó lugar a la duda y recalcó que el hambre y la crisis económica no son resultado de las acciones de los más vulnerables, sino del gobierno y sus decisiones. "Es un problema recurrente en la Argentina de que los sectores más vulnerables, los sectores más empobrecidos son los que terminan pagando el pato de una crisis que no la armamos nosotros, que la generó el gobierno, que la generó Massa, que la generó Macri", enfatizó.

La crisis en los comedores de la provincia

"La provincia desde Desarrollo Social asiste a los merenderos, pero ahora es una asistencia, que todavía se está dando, tremendamente insuficiente", subrayó Saracho.

La escasez de alimentos lleva a los trabajadores y voluntarios de los comedores a recurrir a medidas extraordinarias, como organización de eventos para recaudar fondos y complementar las necesidades: “Lo que hacemos son lotería, bingo, lo que hacemos es pedir aporte para poder bancar los merenderos y comedores abiertos. Ahora bien, eso no se puede sostener cuando la gente no tiene un peso, ni siquiera para comer”, reveló.

Caos vehicular

Las organizaciones de izquierda se concentraron en el Parque de los Niños para luego marchar desde allí por Avda. Pte. Castillo hasta Casa de Gobierno. La nutrida manifestación generó caos de tránsito en ese sector de la ciudad, en medio de una de las horas pico.