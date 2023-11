Reclamo de taxistas contra UBER: Se trabaja en un proyecto de prohibición y habrá una reunión el próximo lunes

Luego de la caótica protesta realizada por taxistas y remiseros este jueves en contra del arribo de la aplicación de transporte UBER en la ciudad Capital, este viernes referentes aseguraron a la prensa local que seguirán insistiendo en una Ley para prohibir a este tipo de aplicaciones.

Al respecto, Walther Brizuela, propietario de una de las empresas de taxis de la provincia con respecto a la movilización realizada este jueves que terminó con un detenido. en diálogo con La Unión, en primer instancia, pidió “disculpas” por el caos generado y aseveró que los incidentes estuvieron fuera de las manos de la organización.

En tanto, respecto al petitorio de los trabajadores al volante al Ejecutivo Provincial, anticipó que la respuesta de las autoridades fue positiva. "Nosotros vemos que el bloque de Frente de Todos agarró la posta y tomó en serio nuestro reclamo. Desde ayer a la noche que comenzaron a trabajar, se tiraron ideas y propuestas, viendo qué está pasando con este tipo de aplicaciones en otras provincias que ya se están desterrando, que ya se están viendo que escapa de las manos, que los municipios y gobiernos provinciales no pueden controlar, por eso en la mayoría del país lo están declarando ilegal y es lo que nosotros estamos pidiendo que suceda en Catamarca.

“Sabemos que una ley no se hace de un día para el otro, nosotros habíamos puesto con tiempo premonitorio de siete días pero somos conscientes de que eso lleva tiempo, lo sabemos bien. Lo importante es que se está trabajando en eso”, explicó Brizuela.

Y agregó: “Estamos presentando un proyecto en conjunto con la gente de Protección Ciudadana, del área de Mariela Romero, que también están convocados a la reunión del lunes con los senados. Una vez que haya una ley madre, la idea es que los municipios ya pondrá su multa, lo importante es que haya esa ley madre.”

Por último, Brizuela aseguró que esperaran hasta el lunes, y no habrá ningún tipo de movilización hasta que tengan una “herramienta”, para exigir que se cumpla la norma.

“Nos dieron su palabra. Estamos confiados de que la ley va a salir”, aseveró.

Detenido

Por otra parte, Brizuela se refirió al incidente que terminó con el dueño de una remisería, de apellido Salguero, detenido cuando la protesta de este jueves arribó frente a la Legislatura. Esto generó más tensión en la manifestación y en el lugar se presentó el jefe de policía, Ulises Córdoba para tratar de mediar en la situación. En su momento, el hombre fue puesto en libertad horas después, alrededor de las 20:00 de la tarde.

“Nada que ver con lo que lo acusan. El señor comisario encargado del operativo cuando llegamos a la Legislatura lo arrestó injustamente. Vamos a hacer una demanda como corresponde. Estamos buscando imágenes para presentar en la Fiscalía porque el compañero fue detenido injustamente.” sostuvo Brizuela ante la prensa.

En este sentido, aseguró: “Es confusa la situación. No hemos encontrado denuncia. No sabemos realmente por qué se lo acusa al compañero. En Fiscalía todavía no nos han brindado la información. Una vez que la tengamos, vamos a accionar jurídicamente como corresponde”.