Reclamo a Zijin-Liex: piden la desvinculación del personal que promovió la "discriminación y maltratos"

En la previa de la primera reunión conciliatoria entre la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) y Zijin-Liex, los trabajadores ya marcaron cuáles son los puntos sobre los que plantean basar esta instancia de negociación.

El encuentro, pautado por la Dirección de Inspección Laboral para este viernes 12 de enero a las 11hs en las oficinas del Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia, se anuncian como algidas. Lo primero que los mineros van a solicitar, obviamente es la reincorporacipon de los despedidos.

Así lo hicieron saber, mediante un comunicado, donde destacaron que las desvinculaciones fueron “sin causa ni motivo” y que todas corresponden a oriundos de localidad de Fiambalá. A este pedido le agregan otro que se adelanta como complicado. Esto por cuanto solicitan “desvincular de todo tipo de relación patronal - empleados” a ocho personas, adjuntando el listado de las mismas. Al fundamentar esto, marcan que “ellos fueron los causantes de, persecución”.

Y añaden, entre los pedidos que “la mano de obra sea local donde no se está respectando dicho compromiso con el pueblo. Los empleados nos sentimos excluidos a la hora de ascender a los cargos porque hay personal fiambalense capacitado con títulos y experiencias trabajando en otras empresas mineras”.

También piden que se respete el régimen laborar minero 1x1, “ya que en estos momentos se obliga al personal local a trabajar 5x2 y al personal foráneo 14x14°. Los trabajadores no se olvidan de los reclamos salariales, por cuanto van a solicitar mejoras en este sentido para todo el personal.. En el final exigen ”trabajar en un ambiente limpio, ordenado y seguro. El personal de maestranza no da abasto con la cantidad de gente que se encuentra en el yacimiento. Por lo tanto la limpieza de pabellones no se realiza a diario; y también realizar la entrega de ropa en tiempo y forma, y la indumentaria adecuada para cada tarea y área".