Reforma constitucional en La Rioja: Quintela va por el control de los medios de comunicación

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, abrió las sesiones de la Convención Constituyente y en marco, propuso limitar a los medios de comunicación y vincularla con la gobernabilidad. El mandatario local se refirió al papel que tienen los medios de comunicación que tienen para la sociedad, pero al mismo tiempo insistió en discutir sobre “la libertad de expresión y la gobernanza” de la prensa.

En una polémica intervención, el riojano pidió a los medios de comunicación que sean “conscientes de su papel en la formación de la opinión pública, en la promoción del diálogo y el debate constructivo”, como así también de “las graves consecuencias que tiene transmitir mensajes sesgados, mal intencionados e injuriantes, que siembran en la sociedad zozobra, odios y noticias falsas”.

“Todos sabemos que los medios de comunicación tiene un rol y un papel crucial en la sociedad, al informar sobre acontecimientos relevantes, pero proporcionando una visión objetiva y equilibrada de los hechos. Es decir, de manera veraz, plural y responsable”, dijo en un tramo de su discurso el gobernador Quintela, ante un Paseo Cultural Castro Barros repleto de convencionales.

“Teniendo en cuenta esto, otros de los aspectos que se pretende debatir es sobre la libertad de expresión y gobernanza. Lejos, muy lejos, estamos de querer censurar, pero hay que tener en claro que siempre en cualquier circunstancia hay que defender el respeto y la verdad, y en ese sentido creemos oportuno vincular la tarea periodística con la gobernanza, entendiendo a esta como el grado en que se hacen realidad los derechos humanos. Estamos convencidos de que la gobernanza y los derechos humanos se refuerzan mutuamente”, efatizó el gobernador riojano.

Previo al inicio del debate, desde el oficialismo, que cuenta con amplia mayoría para conseguir la reforma constitucional, explicaron que con la nueva constitución provincial se pretende una ampliación de derechos en temas como el acceso al agua, a la energía y a la conectividad digital para los habitantes de la provincia norteña. Sin embargo, desde la oposición afirmaron que la única intención de Quintela es “perpetuarse en el poder”.

De los 36 convencionales constituyentes que se elegían en los comicios de mayo pasado, en los cuales Quintela obtuvo la reelección por una amplia diferencia, el oficialismo consiguió 27 mientras que la Alianza Juntos por el Cambio sumó 8 y el restante lugar lo logró el partido Lealtad y Dignidad. Con esos números mayoritarios, aunque la Convención sesionará durante un año, es probable que el gobierno provincial consiga antes una aprobación de las reformas.

Ante este escenario, es importante destacar que no es la primera vez que el gobernador de La Rioja busca limitar a los medios de comunicación. Sin ir más lejos, en abril del año pasado quiso “bloquear” a los medios porteños porque, según su punto de vista, “dan información podrida”.

“Son entre comillas medios nacionales, mentira no son medios nacionales, son medios capitalinos que tienen influencia en toda la República Argentina. Nosotros no tenemos influencias, lamentablemente, en la República Argentina por eso digo que la concentración que hay no solamente financiera y económica sino mediática en Capital Federal”, consideró Quintela, tras encabezar la inauguración del 1º Encuentro Federal de Concejalas del Norte Grande “De Juana Azurduy a Victoria Romero”.

Y en esa misma línea, el dirigente peronista completó: “Nosotros queremos también que, así como nosotros vemos TN, La Nación+, todos con capitales y con intereses bien definidos, donde no hay un periodismo independiente que informe y que la gente saque sus propias conclusiones. Por eso yo voy a plantear la necesidad de armar dentro del Norte Grande una Red de Comunicación que permita que todos los medios de comunicación tengamos canales propios en cada una de nuestras provincias, que yo tenga el de Santiago, el de Tucumán, de Salta y Jujuy, que pueda escuchar los diales de todas esas provincias y no tener que estar permanentemente todo el tiempo consumiendo información podrida, mentirosa, falaz e interesada, donde confunden al conjunto de la sociedad argentina”.

Aquellas declaraciones tuvieron una rápida reacción de parte de la oposición provincial. El senador nacional por La Rioja, Julio Martínez, advirtió: “Estamos avergonzados por las palabras del gobernador Quintela que sueña con bloquear a los medios independientes, como lo hizo la última dictadura. No le basta con tener medios afines en la provincia, sino que pretende acallar voces críticas y violentar la libertad de prensa”.