Repercusiones en JxC tras las decisión de Macri de no ser candidato presidencial

Este domingo, el expresidente Mauricio Macri anunció mediante un video en su cuenta de YouTube que no será candidato en las elecciones presidenciales de este año. Su decisión corresponde a diversificar Juntos por el Cambio y a proponer otros candidatos de la coalición a la presidencia.

La presidenta del PRO y actual precandidata Patricia Bullrich se refirió a la decisión del exmandatario y elogió a Macri por "priorizar un interés nacional sobre un interés propio".

"La histórica decisión de Mauricio Macri confirma su grandeza y generosidad. Aún pudiendo volver a ser presidente ha priorizado los intereses de nuestro país antes que los propios, como muy pocos dirigentes lo han hecho en la historia argentina", publicó Bullrich.

Por el mismo tema, se refirió el diputado nacional por Córdoba de la UCR, Mario Negri. "Sabias palabras del expresidente Macri, excelente mensaje. Me quedo con estos puntos: los argentinos no deben buscar líderes mesiánicos; Juntos por el Cambio ha demostrado unidad y fortaleza; al populismo que nos pisotea hay que decirle nunca más".

En tanto, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larrea también hizo referencia a la decisión de Mauricio Macri.

"Una vez más y cómo lo ha hecho a lo largo de toda su vida, Mauricio Macri toma una decisión que deja en claro su enorme visión, su generosidad, valentía y amor por los argentinos", arranca la publicación en Twitter.

Y añadió: "A mí me da mucho orgullo haber caminado con él estos más de 20 años y tengo la convicción de que vamos a seguir construyendo juntos el futuro de la Argentina. Sus valores, su experiencia de gestión y su visión del mundo serán fundamentales para el tiempo que viene".

Larreta aseguró que seguirán defendiendo "los valores de Juntos por el Cambio: la libertad, la democracia, el trabajo en equipo y la certeza de que los lideres mesiánicos no existen".

"Como dice Mauricio, este tiempo oscuro está terminando y lo vamos a dejar atrás para siempre. Los argentinos vamos a salir adelante", finaliza.

"No puedo estar más orgullosa de hacer equipo con líderes que dejan de lado la especulación y siempre ponen a los argentinos primero. Gracias @mauriciomacri por enseñarnos cuál es el camino y por demostrar que somos millones los que sabemos que sí se puede cambiar nuestro país", escribió en las redes.

El gobernador de Jujuy se expresó también en redes. "Saludamos el anuncio de @mauriciomacri, es una buena decisión que ayuda al Colectivo de @juntoscambioar. Reafirmar nuestra unidad es el camino para dar vuelta la Argentina".