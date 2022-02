Repercusiones del oficialismo local por la guerra

La diputada y presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero publicó en sus redes sociales su perspectiva con respecto al conflicto bélico que tiene en vilo al mundo.

Manifestó su angustia y preocupación particularmente por los niños “Hay imperialismos que desparraman horror y muerte por el mundo. El capitalismo salvaje, que impone su neoliberalismo a ultranza que concentra riqueza en pocas manos y empobrece brutalmente a las mayorías populares también es un asesino encubierto, silencioso, pero no menos peligroso. Porque el hambre de las niñas y los niños inocentes, y de los "nadies", lo demuestra, así como la condena a no salir de la exclusión que parece eterna”.

Por otra parte, la legisladora del Frente de Todos recordó el impacto económico que transciende la guerra “tampoco hay que olvidarse que toda guerra tiene un trasfondo económico. Y en estas cuestiones, el país del norte (paradigma del imperialismo moderno de expansión capitalista y neoliberal) no quiere resignar su predominio de potencia mundial, profundizada a partir de la desaparición de la ex URSS. No todo lo que brilla es oro”.

Por último, Guerreo reflexionó: “No hay guerras buenas y guerras malas. Todas las guerras destruyen, matan y conculcan los derechos humanos más elementales de las personas. No hay imperialismos buenos e imperialismos malos. Todos los imperialismos dominan, sojuzgan y explotan a otros Pueblos y a sus recursos. El camino nunca puede ser una guerra. Anhelamos que prime la vía del diálogo diplomático y la racionalidad de los principios del derecho internacional. El mundo ya ha sufrido demasiado”, cerró.