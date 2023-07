Restitución: Cuál es la historia del nieto 133 que encontraron las Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este viernes la recuperación de la identidad del nieto 133, apropiado durante la última dictadura cívico militar. El anuncio formal fue en el auditorio de la Casa por la Identidad del Espacio Memoria y Derechos Humanos ex Esma en presencia de las referentes de la organización y con los familiares del nieto recuperado. "Encontramos al hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la Abuela Nélida Navajas", aseguró Estela de Carlotto, en conferencia de prensa.

"Hoy honramos a Nélida y a todas las Abuelas que nunca perdieron la esperanza de encontrar a sus seres queridos", dijo.

En el emotivo acto que se llevó a cabo este mediodía en la ex Esma, la presidenta del organismo de derechos humanos expresó: "El trabajo de la búsqueda que hacemos las Abuelas es una tarea tan seria como necesaria. Es desde el amor, que anima a que los que saben puedan decir lo que saben y los que dudan se acerquen".

"Con inmensa felicidad, anunciamos el encuentro del nieto 133 y convocamos a periodistas y medios de comunicación a una conferencia de prensa hoy, viernes 28 de julio, a las 12.30 hs., en Casa por la Identidad, en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Av. Libertador 8151, CABA)", había anunciado Abuelas de Plaza de Mayo a través de un comunicado esta mañana.

"A casi 40 años del inicio del período democrático más largo de nuestra historia, seguimos buscando a nuestros nietos y nietas, todos los días. Cada restitución reafirma que el pueblo argentino nos acompaña y decide no olvidar", reza el comunicado.

La historia del nieto recuperado 133

El nieto recuperado 133 forma parte de una familia con larga trayectoria en la lucha por los derechos humanos en Argentina que fue diezmada por la última dictadura militar, los Santucho.

Se trata del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el menor de la familia santiagueña: el nieto recuperado es sobrino Mario Roberto Santucho, líder del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El hombre también es nieto de la cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo Nélida Gómez de Navajas, fallecida en 2012.

"Cristina tenía la voluntad de que buscaran a su hijo, Nélida honró esa voluntad y murió buscando a su hija y a su nieto", afirmó Carlotto.

Por su parte, Miguel "Tano" Santucho, hermano del nieto 133 cuyo nombre todavía no fue dado a conocer, aseguró: "Este es uno de los momentos más luminosos de mi vida, mi primer pensamiento son para mi mamá y abuela que siguen viviendo en mí". En el mismo sentido agregó: "El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande fuerte, inmensa y valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo seguir luchando y defendiendo la vida". "Me llena de un orgullo inconmensurable", expresó.

Por último, su padre, Julio, habló de su esposa desaparecida: "Sé el calvario que tuvo que pasar. Que a pesar de eso haya tenido fuerza de voluntad parta dar a luz a este hijo es maravilloso, es una demostración de su fuerte carácter".

El nieto 133 se había acercado a Abuelas de manera espontánea para realizarse una prueba de ADN, el 26 de julio de este año fue citado por la CONADI y allí le comunicaron las noticias.

Usó la inteligencia artificial para recrear como podrían verse los nietos apropiados en la dictadura

Con la idea de "llenar un hueco" por falta de imágenes pero sin pretensión científica, el diseñador gráfico Santiago Barros usa la inteligencia artificial para promocionar e impulsar la búsqueda de bebés apropiados durante la dictadura militar, en base a las fotos de sus padres desaparecidos.

"Lo que uno le pide a la aplicación es que imagine. Para mí, es más una imaginación artificial que una inteligencia artificial", explica a la AFP mientras muestra en su computadora cómo funciona la aplicación Mid Journey que recrea los posibles rostros.

Con un pariente desaparecido, este hombre tatuado, de cabellos largos y nacido en 1976, el año del golpe de Estado, se sintió siempre interpelado por la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo, la organización que ha logrado restituir la identidad a 132 personas apropiadas de bebés y que aún busca a otros 300 nietos.