Restricciones por el coronavirus: no hubo infracciones por parte de los comercios

La secretaria de Protección Ciudadana, Mariela Romero, en declaraciones radiales manifestó que, "si bien tenían una cinta, una cadena o una mesa en la puerta de entrada para no permitir el ingreso en varios casos", no observaron gente dentro de los locales, más allá de los empleados y dueños. "No hemos tenido que realizar actas de comprobación desde el Municipio", afirmó.

"El desarrollo de la actividad ha sido normal y en el caso que nosotros hemos observado se estaba dando cumplimiento con lo que requería el Decreto", sentenció.

Además, informó que vienen trabajando en conjunto con la Policía de la Provincia, Federal, Gendarmería y explicó que depende de la institución que reciba la denuncia, por lo cual desde la Municipalidad negaron que los comercios hayan incumplido las medidas el día de ayer mientras se desarrollaba una protesta en contra de las restricciones por parte de gastronómicos y comerciantes, dueños y empleados.

Cabe mencionar que en la manifestación, a modo de cadena, los comerciantes tomaron conocimiento de que la Policía estaba multando a los locales que permanecían abiertos, dado que el Decreto permite la apertura de los mismos durante 3 días a la semana.

En el caso del bar abierto del Sanatorio Junín, sostuvo no actuaron de manera conjunta con la policía, lo que confirmó que el Municipio no intervino en su cierre.