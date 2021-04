Rigen las nuevas restricciones del Gobierno nacional

Las nuevas y más duras restricciones que fueron publicadas en las últimas horas del jueves en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso el presidente Alberto Fernández, comenzaron a regir desde el primer minuto del viernes y se extenderán hasta el 30 de abril.

El DNU dispone el cierre de Centros comerciales y shoppings; la suspensión de las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados; y la apertura de locales comerciales entre las 9:00 y las 19:00, con excepción de los esenciales con horario nocturno.

Además la actividad en los locales gastronómicos (restaurantes, bares, etc.) queda suspendida entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente -luego de las 19:00 podrán continuar bajo las modalidades delivery y "para llevar" (take away) y durante la franja de apertura sólo podrán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre-.

También se dispone la ampliación de restricción para circular entre las 20:00 y las 6:00 del día siguiente; la restricción en el ámbito educativo al suspenderse las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles en el período comprendido entre los días lunes 19 de abril y 30 de abril inclusive.