Ríos defendió los cambios en la ley de coparticipación

La semana pasada, se publicó en el boletín oficial el Decreto Acuerdo Nº 671 por el cual se formalizó y empezó a tener vigencia legal el acuerdo realizado entre los intendentes y el gobernador Raúl Jalil, por el cual se modificó el destino del dinero que ingresaba para el Fondo de Desarrollo Municipal y el Fondo de Emergencia Municipal, cediendo a su vez a la Provincia parte de lo que se acumulaba en esas arcas hasta el momento.

Si bien la noticia en su momento despertó críticas desde la oposición, luego de promulgado el decreto, volvió a ser blanco de cuestionamientos. Sin embargo, el intendente de Belén y referente de la UCR, Daniel Ríos, ponderó la reforma y dijo que su municipio se vio favorecido porque ahora tiene más ingresos. “Cedimos fondos que pertenecían por ley a los municipios. Pero por el otro lado, estamos recibiendo la ayuda y diría que, si perdimos cinco, recibimos cien. Ha sido beneficiosa la negociación en cuanto a obras que con los fondos que uno tenía no iba a alcanzar”, señaló en una entrevista radial.

En ese marco, explicó que “pese a no tener el financiamiento del 40 % del fondo de desarrollo municipal, de no tener los fondos de regalías mineras, ya estamos pensando en avanzar en algunas obras pendientes de realizarse” e insistió en que “ha sido beneficiosa la negociación en cuanto a obras que con los fondos que uno tenía no iba a alcanzar”.

“En el caso particular del municipio de Belén y de los colegas del norte con los que estamos en contacto, no vamos a tener mayores problemas en este sentido”, añadió.

Respecto de la situación económica del municipio que conduce, el intendente Ríos comentó que “con lo que nos viene de coparticipación, más la ayuda que desde un primer momento el gobernador nos está brindando, no tenemos mayores sobresaltos”. En este punto, destacó la tarea que viene realizando el gobernador Jalil al señalar que “no tengo nada que reclamarle al gobernador porque se ha portado muy bien con los reclamos. Me parece que es bueno eso. Creo que ningún intendente puede decir que no ha sido escuchado”.