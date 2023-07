Rodríguez Larreta: "el desafío es que el litio deje beneficios en la provincia

Horacio Rodríguez Larreta, actual Jefe de Gobierno de CABA y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, arribó esta tarde a nuestra provincia en la previa a las próximas elecciones PASO como parte de su campaña electoral.

El Jefe de Gobierno porteño fue recibido por Rubén Manzi y Silvina Acevedo, quienes integran la fórmula para Gobernador y Vice de “El Cambio de Nuestras Vidas” en Catamarca, junto a otros precandidatos del espacio, a quienes mostró su apoyo.

En su agenda, el precandidato recorrió el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde la primera parada fue la Casa Natal del Beato Esquiú. Allí, Larreta expresó ante la prensa en primer lugar, su admiración por la figura del Beato, en especial, en relación a la defensa de los principios constitucionales. "Con el mensaje que siempre daba Fray Mamerto Esquiú de la defensa de la Constitución, creo que es un buen momento para recordarlo”

Posteriormente, se refirió a sus propuestas de campaña, enfatizando en la seguridad y la actividad minera. Respecto a la seguridad, aseguró que en caso de ser elegido, el objetivo es “trabajar desde el gobierno nacional para que los argentinos y los catamarqueños recuperen la tranquilidad y la paz, haciendo frente a la problemática de la inseguridad”.

En cuanto a la minería, el líder porteño resaltó: “El litio es el material del futuro, por lo que Catamarca, Salta y Jujuy tienen un potencial muy grande en la industria“,

Por otro lado, brindó su apoyo a la fórmula provincial Manzi-Acevedo, y aseguró: “Catamarca es una provincia que quedó detenida en el tiempo, no hay proyectos importantes, no hay generación de trabajo, no hay proyectos que generen salarios reales de mejor poder adquisitivo, no hay grandes obras de infraestructura, hay un sistema educativo deteriorado, un problema de seguridad creciente. Rubén Manzi es el cambio, es una persona preparada, comprometida“.

Una vez finalizado su recorrido por Fray Mamerto Esquiú, Larreta se trasladó a la Capital, al Predio Ferial Catamarca para visitar la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho que oficialmente realizó su apertura este viernes.

En el ingreso, el líder político destacó la importancia del evento y aseveró: “Me comprometí que venia y cumplí. El año pasado dije ”vuelvo seguro", y acá estoy. Lo que prometo lo cumplo." y volvió a manifestar su apoyo a Manzi asegurando que la provincia podría estar mucho mejor bajo su gestión.

Y cerró, destacando nuevamente el tema de la minería: “el desafío es que el litio deje beneficios en la provincia.”