Rodríguez Larreta, a favor de eliminar la indemnización

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció a favor de la eliminación de la indemnización por despido para ir hacia un sistema de seguros, como utiliza el gremio de la construcción.



"Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", dijo el alcalde porteño en la noche del martes en declaraciones al programa Intratables de América TV, del que participó junto a la primera precandidata a diputada nacional por CABA y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.



En ese marco, Rodríguez Larreta señaló: "Hay que tener en cuenta los trabajadores actuales y los millones y millones que hoy no consiguen un trabajo, porque nadie toma un empleado en Argentina con un sistema como este. No digo que hay que sacarlo de un día para el otro".



"Hay que ir yendo a un sistema como por ejemplo el de la construcción en la Argentina, donde hay algo más parecido a un seguro que a tener que pagar una indemnización", dijo y agregó que "incluso para el trabajador termina siendo mejor".



"Es un buen sistema que ya funciona en este país, que tenemos que estudiar como podemos generalizarlo a otros sectores. No es el sistema de Suecia o Dinamarca, es de acá, de la industria de la construcción, ya esta probado, Claramente hay que ir de la indemnización a un seguro", concluyó el jefe de Gobierno porteño.

Repudio

Sin embargo, las declaraciones no tardaron en ser repudiadas a través de redes sociales de distintos dirigentes políticos. Mariano Recalde, Fernanda Vallejos, Vanesa Siley , Victoria Montenegro y Myriam Bregman fueron algunos de los dirigentes que manifestaron su rechazo a la propuesta del jefe de gobierno porteño.

El senador nacional por la ciudad de Buenos Aires y titular del PJ porteño, Mariano Recalde, afirmó que Rodríguez Larreta, "vuelve a proponer lo que (el expresidente) Mauricio Macri quiso pero no consiguió", luego de pronunciarse a favor de la eliminación de la indemnización por despido.



"Larreta vuelve a proponer lo que Macri quiso pero no consiguió: eliminar la indemnización por despido. Nunca las políticas flexibilizadoras generaron empleo. Todo lo contrario; solo contribuyen a maximizar las ganancias empresariales a costa de los derechos de los trabajadores", alertó Recalde en Twitter.

"A Larreta se le ocurrió una idea: terminar con la indemnización por despido. Así no más", criticó Myriam Bregman, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda.

Fernanda Vallejos, economista y diputada Nacional por la Provincia de Buenos Aires, también le contestó al dirigente opositor: "Leete el art. 14 bis de la CN, que establece que el trabajo gozará de la protección de las leyes contra el despido arbitrario. Repasalo, así evitás papelones. Que los trabajadores y trabajadoras te importan un pepino ya lo sabemos", escribió en Twitter.

Por último, Victoria Montenegro, candidata a reelegirse como diputada de la Ciudad, graficó qué se pone en juego en las próximas elecciones: "Larreta propone eliminar la indemnización por despido, esta más que claro, este domingo se eligen dos modelos de país".